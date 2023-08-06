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        Kayseri'de uyuşturucu operasyonunda 15 zanlı yakalandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.08.2023 - 15:36
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        Kayseri'de uyuşturucu operasyonunda 15 zanlı yakalandı
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        KAYSERİ (AA) - Kayseri'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 15 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu kullanan ve ticaretini yapanlara yönelik çalışmalar kapsamında belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

        Operasyonda, 305 gram sentetik uyuşturucu ile 1 hassas terazi ve 2 tabanca ele geçirildi, 15 zanlı gözaltına alındı.

        Şüphelilerden 12'si "uyuşturucu kullanmak" suçundan işlem yapıldıktan sonra emniyetten salıverildi, 3'ü ise adliyeye sevk edildi.

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