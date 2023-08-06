Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

        Kayseri'de dağlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.08.2023 - 15:38
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kayseri'de dağlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı
        ABONE OL
        ABONE OL

        KAYSERİ (AA) - Kayseri'de dağlık alanda çıkan yangın itfaiye ekiplerince kontrol altına alındı.

        Sakarya Mahallesi'nde Yılanlı Dağı eteklerindeki otluk alanda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

        Bazı evlerin bahçesine kadar ulaşan yangın, itfaiye ekiplerince kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.

        Mahalle sakinlerinden Murat Kuruşçu, AA muhabirine, yangının bir anda çıktığını ve hızla yayıldığını söyledi.

        İtfaiye ekiplerinin özveriyle çalıştığını anlatan Kuruşçu, "Yangın saat 10.30 gibi başladı. Dağın diğer cephesindeydi. Rüzgardan dolayı bu tarafa sıçradı. Rüzgar olması ve burada yol olmamasından dolayı engelleyemedik. Bahçelerimiz zarar gördü. Dağda itfaiye yolu olsa güzel olur." diye konuştu.

        Öte yandan bazı gazeteciler, kürekle toprak atarak alevlere müdahale etmeye çalıştı.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Antalya'da sokaklar boş kaldı!
        Antalya'da sokaklar boş kaldı!
        Doktor cinsel istismardan tutuklandı!
        Doktor cinsel istismardan tutuklandı!
        Musk ile Zuckerberg'in kafes dövüşü X'ten canlı yayınlanacak
        Musk ile Zuckerberg'in kafes dövüşü X'ten canlı yayınlanacak
        Cimbom'da orta saha mesaisi!
        Cimbom'da orta saha mesaisi!
        İtalya’da 11 yıldır aranan mafya hükümlüsü, futbol tutkusu sayesinde Yunanistan’da yakalandı
        İtalya’da 11 yıldır aranan mafya hükümlüsü, futbol tutkusu sayesinde Yunanistan’da yakalandı
        Ragga Oktay'dan 'Tarkan' itirafı
        Ragga Oktay'dan 'Tarkan' itirafı
        Boşandığı eşi 30 yaşındaki Esma'yı katletti!
        Boşandığı eşi 30 yaşındaki Esma'yı katletti!
        Fenerbahçe'nin teklifini duyurdular!
        Fenerbahçe'nin teklifini duyurdular!
        Kocasını bıçakla öldürmüştü! İfadesi ortaya çıktı!
        Kocasını bıçakla öldürmüştü! İfadesi ortaya çıktı!
        Tete derbisi!
        Tete derbisi!
        İşçilerin 'yan bakma' kavgası cinayetle bitti!
        İşçilerin 'yan bakma' kavgası cinayetle bitti!
        Botta dayak yiyen kadından garip açıklama!
        Botta dayak yiyen kadından garip açıklama!
        Trafikte yüksek sesle müzik cinayeti!
        Trafikte yüksek sesle müzik cinayeti!
        Bu kadarına pes! Engelli erkek komşuya cinsel saldırı!
        Bu kadarına pes! Engelli erkek komşuya cinsel saldırı!
        İnsan vücudu ne kadar sıcağa dayanabilir?
        İnsan vücudu ne kadar sıcağa dayanabilir?
        "2.5 milyon insan risk altında"
        "2.5 milyon insan risk altında"
        O anlar kameraya yansıdı! Şiddetli rüzgarda şemsiye ile uçtu!
        O anlar kameraya yansıdı! Şiddetli rüzgarda şemsiye ile uçtu!
        2008'de iş insanını öldürüp varile koyup beton dökmüşlerdi!
        2008'de iş insanını öldürüp varile koyup beton dökmüşlerdi!
        Çekemediler
        Çekemediler
        Dünya ısınıyor, sivrisinekler evrim geçiriyor
        Dünya ısınıyor, sivrisinekler evrim geçiriyor

        Benzer Haberler

        Kayseri'de uyuşturucu operasyonunda 15 zanlı yakalandı
        Kayseri'de uyuşturucu operasyonunda 15 zanlı yakalandı
        Kalkınma ajansı teşviklerinden faydalanan firma asansörlerini 20 ülkeye ihr...
        Kalkınma ajansı teşviklerinden faydalanan firma asansörlerini 20 ülkeye ihr...
        Talas Belediyesinin Gezici Kütüphanesi çocuklar için yollarda
        Talas Belediyesinin Gezici Kütüphanesi çocuklar için yollarda
        Kayseri'den kısa kısa
        Kayseri'den kısa kısa
        Kocasinan'a yeni bir sosyal tesis kazandırıldı
        Kocasinan'a yeni bir sosyal tesis kazandırıldı
        Komşusunun başına taşla vurarak öldüren sanığın cezası onandı
        Komşusunun başına taşla vurarak öldüren sanığın cezası onandı