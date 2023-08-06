Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

        Kayseri'deki trafik denetiminde 2 bin 210 sürücüye para cezası uygulandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.08.2023 - 18:34
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kayseri'deki trafik denetiminde 2 bin 210 sürücüye para cezası uygulandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        KAYSERİ (AA) - Kayseri'de vatandaşların huzurunu bozan ve trafik güvenliğini tehlikeye atan 2 bin 210 sürücüye para cezası kesildi.

        İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince kentte yapılan denetimlerde, drift atan 37, abartı egzoz kullanan 245, yüksek sesle müzik dinleyen 319, mevzuata aykırı ışık donanımı kullanan 368, modifiye araç kullanan 414, tehlikeli araç kullanan 230, alkollü araç süren 192 ve ehliyetsiz araç kullanan 405 sürücüye, Karayolları Trafik Kanunu'nun ilgili maddelerince cezai işlem uygulandı.

        Ekiplerce yapılan denetimlerin devam edeceği öğrenildi.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Mete Gazoz, Dünya Şampiyonu oldu!
        Mete Gazoz, Dünya Şampiyonu oldu!
        İstanbullular sahile koştu!
        İstanbullular sahile koştu!
        Uçakta neden uykumuz gelir?
        Uçakta neden uykumuz gelir?
        Antalya'da sokaklar boş kaldı!
        Antalya'da sokaklar boş kaldı!
        Komşuların gürültü kavgası cinayetle bitti!
        Komşuların gürültü kavgası cinayetle bitti!
        Doktor cinsel istismardan tutuklandı!
        Doktor cinsel istismardan tutuklandı!
        Cimbom'da orta saha mesaisi!
        Cimbom'da orta saha mesaisi!
        İtalya’da 11 yıldır aranan mafya hükümlüsü, futbol tutkusu sayesinde Yunanistan’da yakalandı
        İtalya’da 11 yıldır aranan mafya hükümlüsü, futbol tutkusu sayesinde Yunanistan’da yakalandı
        Ragga Oktay'dan 'Tarkan' itirafı
        Ragga Oktay'dan 'Tarkan' itirafı
        Musk ile Zuckerberg'in kafes dövüşü X'ten canlı yayınlanacak
        Musk ile Zuckerberg'in kafes dövüşü X'ten canlı yayınlanacak
        Fenerbahçe'nin teklifini duyurdular!
        Fenerbahçe'nin teklifini duyurdular!
        Boşandığı eşi 30 yaşındaki Esma'yı katletti!
        Boşandığı eşi 30 yaşındaki Esma'yı katletti!
        Tete derbisi!
        Tete derbisi!
        Kocasını bıçakla öldürmüştü! İfadesi ortaya çıktı!
        Kocasını bıçakla öldürmüştü! İfadesi ortaya çıktı!
        Botta dayak yiyen kadından garip açıklama!
        Botta dayak yiyen kadından garip açıklama!
        "2.5 milyon insan risk altında"
        "2.5 milyon insan risk altında"
        İşçilerin 'yan bakma' kavgası cinayetle bitti!
        İşçilerin 'yan bakma' kavgası cinayetle bitti!
        2008'de iş insanını öldürüp varile koyup beton dökmüşlerdi!
        2008'de iş insanını öldürüp varile koyup beton dökmüşlerdi!
        Çekemediler
        Çekemediler
        Dünya ısınıyor, sivrisinekler evrim geçiriyor
        Dünya ısınıyor, sivrisinekler evrim geçiriyor

        Benzer Haberler

        Yamaç Paraşütü Mesafe Yarışları Türkiye Şampiyonası Kayseri´de başladı
        Yamaç Paraşütü Mesafe Yarışları Türkiye Şampiyonası Kayseri´de başladı
        Yamaç Paraşütü Türkiye Şampiyonası Mesafe Yarışması, Kayseri'de başladı
        Yamaç Paraşütü Türkiye Şampiyonası Mesafe Yarışması, Kayseri'de başladı
        Kayseri'de, Yılan Dağı eteklerinde yangın
        Kayseri'de, Yılan Dağı eteklerinde yangın
        Kayseri'de dağlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı
        Kayseri'de dağlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı
        Kayseri'de uyuşturucu operasyonunda 15 zanlı yakalandı
        Kayseri'de uyuşturucu operasyonunda 15 zanlı yakalandı
        Kalkınma ajansı teşviklerinden faydalanan firma asansörlerini 20 ülkeye ihr...
        Kalkınma ajansı teşviklerinden faydalanan firma asansörlerini 20 ülkeye ihr...