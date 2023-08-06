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        Kayseri'de "7. Olta Balıkçılığı Günleri" düzenlendi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.08.2023 - 18:37
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        Kayseri'de "7. Olta Balıkçılığı Günleri" düzenlendi
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        KAYSERİ (AA) - Kocasinan Belediyesi tarafından Yamula Baraj Gölü'nde düzenlenen "7. Olta Balıkçılığı Günleri" ödül töreni ile sona erdi.

        Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, iki gün süren etkinliğin Kuşçu Marina Tesisleri'nde gerçekleşen ödül töreninde yaptığı konuşmada, Kayseri'nin farklı ve bambaşka özelliklere sahip bir şehir olduğunu söyledi.

        Bölgeye geçen yıl 4,5 milyon ağaç diktiklerini belirten Çiçek, "Buraya ilk geldiğimde Kayseri'de denizi, Kuşçu'yu ve Yamula'yı gördüm ve çok sevdim. Çünkü su insanı rahatlatıyor ve huzur veriyor. Kocasinan Belediyesi coğrafi olarak büyük alana sahip olsa da nereye gitsek belediyemizin hizmetiyle karşılaşıyoruz. Türkiye'de sayılı olacak ve bölgeye bir su sporları merkezi tesisi kazandıracak olan Başkan'ımıza teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.

        Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Yamula Barajı'nda elektrik üretmenin yanı sıra su sporları ve balıkçılık etkinlikleri düzenlendiğini kaydetti.

        Etkinliğe katkıda bulunanlara teşekkür eden Büyükkılıç, "Ticaret ve sanayi şehri olan Kayseri'miz, son zamanlarda turizmde de adından sıkça söz ettiriyor. Denizi olmadığı halde en çok yavru balık ihraç eden şehiriz. Bu vesileyle spor, kültür ve sanat gibi yapmış olduğu çalışmalardan dolayı Başkan'ımızı kutluyorum." dedi.

        Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar da ilçede yaşamanın ayrıcalıklı hale gelmesi için farklı projeler ve çalışmalara imza attıklarını söyledi.

        Kayserililerin mutluluğunu artırmak ve hayatlarını kolaylaştırmak için yoğun gayret sarf ettiklerini vurgulan Çolakbayrakdar, şunları kaydetti:

        "Hemşehrilerimizi buradaki güzelliklerle buluşturuyoruz. Su sporlarının merkezi olması için çalışmalar yürütüyoruz. Yıl sonuna tamamlanacak olan tesisle burası bambaşka olacak. Ama uzun yıllar konuşulacak olan çalışma ise bu bölgenin yeşillendirilmesidir. Bu noktada büyük bir çalışmaya imza atan Sayın Vali'mize teşekkür ediyorum. Enerji üretilmesi için yapılan Yamula Barajı çevresinde farklı aktivitelerin olması için projeler yapıyoruz. Bu noktada Yamula Baraj Gölü'nün bugünlere kadar gelmesinde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Bundan sonra da bu tür etkinliklerin şehrimizde daha fazla yapılması için her türlü desteği vermeye hazırız."

        Konuşmaların ardından etkinlik kapsamında dereceye girenlere ödülleri verildi.

        Törene, Kocasinan Kaymakamı İlhan Abay, İl Jandarma Komutan Yardımcısı Albay Erkan Özçelik, Kocasinan İlçe Tarım ve Orman Müdürü Abdülaziz Yıldırım, Kayseri Amatör Balıkçılığı ve Doğal Hayatı Koruma Derneği (KOBDER) Başkanı Ümit Karaduman ve vatandaşlar katıldı.

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