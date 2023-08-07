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        Erciyes'te Plaj Voleybolu Turnuvası düzenlenecek

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.08.2023 - 12:36
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        Erciyes'te Plaj Voleybolu Turnuvası düzenlenecek
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        KAYSERİ (AA) - Erciyes Dağı'nda 11-13 Ağustos 2023 tarihlerinde Plaj Voleybolu Turnuvası gerçekleştirilecek.

        Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, turnuva Kayseri Büyükşehir Belediyesi himayesinde, Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) ve Kayseri Erciyes AŞ işbirliği ile yerli ve yabancı oyuncuların katılımıyla yapılacak.

        Avrupa Voleybol Konfederasyonu (CEV) ile Uluslararası Voleybol Federasyonu (FIVB) onaylı organizasyonda plaj voleybolu Erciyes Dağı'nın 2 bin 200 metresinde özel olarak hazırlanan kortlarında oynanacak.

        Karşılaşmalar kadın ve erkek olmak üzere 2 kategoride yapılacak. Organizasyona 16 erkek ve 13 kadın takımı katılacak.

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