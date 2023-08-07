Kayseri'de uyuşturucu operasyonlarında 25 zanlı yakalandı
KAYSERİ (AA) - Kayseri'de son 6 günde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 25 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, son 6 gün içinde uyuşturucu kullanan ve ticaretini yapanlara yönelik çalışmalar kapsamında belirlenen adreslere operasyon düzenledi.
Operasyonlarda 25 şüpheli yakalandı, 110 gram metamfetamin, 200 gram sentetik kannabinoid maddesi, 610 Hint keneviri, 2 tabanca, kurusıkı tabanca, av tüfeği ve hassas terazi ele geçirildi.