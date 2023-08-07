Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

        Kocasinan İlçe Emniyet Müdürlüğünün bir haftalık faaliyet raporu açıklandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.08.2023 - 14:19
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kocasinan İlçe Emniyet Müdürlüğünün bir haftalık faaliyet raporu açıklandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        KAYSERİ (AA) - Kayseri Valiliği, Kocasinan İlçe Emniyet Müdürlüğünün bir haftalık çalışmaları hakkında bilgilendirmede bulundu.

        Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 31 Temmuz- 6 Ağustos tarihleri arasında yapılan uygulamalarda, 18 bin 545 vatandaş ve 8 bin 128 araç kaydı sorgulandı.

        Yol uygulamasında 5 yakalama hacizli oto, 2 çalıntı oto ve 2 çalıntı motosiklete el konulurken, haklarında yakalama kararı bulunan 25 firari yakalandı.

        34 faili meçhul olayın aydınlatıldığı çalışmalarda, 20 aranan şüpheli gözaltına alındı, 3 kayıp şahıs bulundu.

        Uygulamalarda, 23 kişiye Kabahatler Kanunu'na muhalefetten işlem yapıldı.

        Öte yandan yapılan aramalarda, 4 bıçak, 3 kurusıkı tabanca, 1 tüfek, 15 fişek ve 0.30 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        İki engelli çocuğu olan anneye şoke eden ihtarname!
        İki engelli çocuğu olan anneye şoke eden ihtarname!
        Galatasaray'ın rakibi belli oldu!
        Galatasaray'ın rakibi belli oldu!
        Cinsel istismar ile suçlanan doktorun ifadesi ortaya çıktı!
        Cinsel istismar ile suçlanan doktorun ifadesi ortaya çıktı!
        Yerli hava savunma sistemi test edilecek
        Yerli hava savunma sistemi test edilecek
        Fenerbahçe'de sıcak gündem!
        Fenerbahçe'de sıcak gündem!
        Kurban dolandırıcılığında rekor hapis istemi!
        Kurban dolandırıcılığında rekor hapis istemi!
        "Eş" değer sıkıntı!
        "Eş" değer sıkıntı!
        Çamlıca Kulesi'ni 1.2 milyon kişi ziyaret etti
        Çamlıca Kulesi'ni 1.2 milyon kişi ziyaret etti
        O fotoğraf Çanakkale Cephesi'ne ait değil!
        O fotoğraf Çanakkale Cephesi'ne ait değil!
        Livakovic gelişmesi!
        Livakovic gelişmesi!
        Beşiktaş saldırısının görüntüleri ortaya çıktı!
        Beşiktaş saldırısının görüntüleri ortaya çıktı!
        Altın ithalatına kota geliyor
        Altın ithalatına kota geliyor
        "Köylü kimliğimi kaybetmedim"
        "Köylü kimliğimi kaybetmedim"
        İthalata altın vuruş: 33 milyar dolar
        İthalata altın vuruş: 33 milyar dolar
        Yine aynı kaza: 4 ölü! Bir aile yok oldu!
        Yine aynı kaza: 4 ölü! Bir aile yok oldu!
        1 milyar dolara ulaştı
        1 milyar dolara ulaştı
        Kendisini dolandıran kişileri trafikte kovaladı!
        Kendisini dolandıran kişileri trafikte kovaladı!
        Fazla yatırdığınız primi alabilirsiniz
        Fazla yatırdığınız primi alabilirsiniz
        İki kuzene akraba kurşunu! Biri hayatını kaybetti
        İki kuzene akraba kurşunu! Biri hayatını kaybetti
        Rusya otomotiv endüstrisine Çin markajı
        Rusya otomotiv endüstrisine Çin markajı

        Benzer Haberler

        Özvatan Belediyesi 7. Geleneksel Kültür, Turizm ve Bal Festivali düzenlendi
        Özvatan Belediyesi 7. Geleneksel Kültür, Turizm ve Bal Festivali düzenlendi
        Kayseri'de uyuşturucu operasyonlarında 25 zanlı yakalandı
        Kayseri'de uyuşturucu operasyonlarında 25 zanlı yakalandı
        Erciyes'te Plaj Voleybolu Turnuvası düzenlenecek
        Erciyes'te Plaj Voleybolu Turnuvası düzenlenecek
        Kocasinan'da Çözüm Merkezi'ne 235 bin 835 başvuru yapıldı
        Kocasinan'da Çözüm Merkezi'ne 235 bin 835 başvuru yapıldı
        Asya kaplan sivrisineğine karşı plastik atık uyarısı
        Asya kaplan sivrisineğine karşı plastik atık uyarısı
        Kayseri'de devrilen otomobildeki 5 kişi yaralandı
        Kayseri'de devrilen otomobildeki 5 kişi yaralandı