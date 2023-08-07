Kocasinan İlçe Emniyet Müdürlüğünün bir haftalık faaliyet raporu açıklandı

KAYSERİ (AA) - Kayseri Valiliği, Kocasinan İlçe Emniyet Müdürlüğünün bir haftalık çalışmaları hakkında bilgilendirmede bulundu.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 31 Temmuz- 6 Ağustos tarihleri arasında yapılan uygulamalarda, 18 bin 545 vatandaş ve 8 bin 128 araç kaydı sorgulandı.

Yol uygulamasında 5 yakalama hacizli oto, 2 çalıntı oto ve 2 çalıntı motosiklete el konulurken, haklarında yakalama kararı bulunan 25 firari yakalandı.

34 faili meçhul olayın aydınlatıldığı çalışmalarda, 20 aranan şüpheli gözaltına alındı, 3 kayıp şahıs bulundu.

Uygulamalarda, 23 kişiye Kabahatler Kanunu'na muhalefetten işlem yapıldı.

Öte yandan yapılan aramalarda, 4 bıçak, 3 kurusıkı tabanca, 1 tüfek, 15 fişek ve 0.30 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi.