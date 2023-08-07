Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

        Kayseri'de bedensel engelli çocuğa polislerden sürpriz doğum günü kutlaması

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.08.2023 - 18:52
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kayseri'de bedensel engelli çocuğa polislerden sürpriz doğum günü kutlaması
        ABONE OL
        ABONE OL

        KAYSERİ (AA) - Kayseri'de 14 yaşındaki bedensel engelli çocuğa, polisler tarafından doğum günü sürprizi yapıldı.

        Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, İncesu ilçesinde yaşayan 14 yaşındaki bedensel engelli Umut Özen için ailesinin haber vermesi üzerine doğum günü pastası hazırladı.

        Pasta mumlarını üfleyen Özen, daha sonra kendisine hediye edilen polis gömleği ve şapkasıyla ekip aracına binip gezdi.

        Özen, polis merkezini de ziyaret ederek, buradaki personelle sohbet etti.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Kocaeli'de liman yakınlarında patlama!
        Kocaeli'de liman yakınlarında patlama!
        14 yıl sonra ortaya çıktı! İşte Cem Garipoğlu'nun emniyetteki son karesi!
        14 yıl sonra ortaya çıktı! İşte Cem Garipoğlu'nun emniyetteki son karesi!
        Fenerbahçe'den Tete açıklaması!
        Fenerbahçe'den Tete açıklaması!
        Yaklaşan hava değişimi ve ufuktaki susuz günler
        Yaklaşan hava değişimi ve ufuktaki susuz günler
        Şenol Güneş: Talisca ile konuştum
        Şenol Güneş: Talisca ile konuştum
        Konferans Ligi'nde rakipler belli oldu!
        Konferans Ligi'nde rakipler belli oldu!
        İstanbul'da ormanlık alanda kalaşnikoflu saldırı!
        İstanbul'da ormanlık alanda kalaşnikoflu saldırı!
        Bunaltan sıcaklarla ilgili Meteoroloji'den açıklama!
        Bunaltan sıcaklarla ilgili Meteoroloji'den açıklama!
        Okyanusta kaybolan genç, 35 saat sonra kurtarıldı
        Okyanusta kaybolan genç, 35 saat sonra kurtarıldı
        Covid-19'un yeni varyantı İngiltere'de yayıldı!
        Covid-19'un yeni varyantı İngiltere'de yayıldı!
        Cinsel istismar ile suçlanan doktorun ifadesi ortaya çıktı!
        Cinsel istismar ile suçlanan doktorun ifadesi ortaya çıktı!
        Galatasaray'ın rakibi belli oldu!
        Galatasaray'ın rakibi belli oldu!
        Fenerbahçe'de sıcak gündem!
        Fenerbahçe'de sıcak gündem!
        Yerli hava savunma sistemi test edilecek
        Yerli hava savunma sistemi test edilecek
        Hayranlarına 100 bin dolarlık metro jesti
        Hayranlarına 100 bin dolarlık metro jesti
        O fotoğraf Çanakkale Cephesi'ne ait değil!
        O fotoğraf Çanakkale Cephesi'ne ait değil!
        "Köylü kimliğimi kaybetmedim"
        "Köylü kimliğimi kaybetmedim"
        1 milyar dolara ulaştı
        1 milyar dolara ulaştı
        İthalata altın vuruş: 33 milyar dolar
        İthalata altın vuruş: 33 milyar dolar

        Benzer Haberler

        Yalıtım yapılan binanın 3'üncü katındaki iskeleden düşen işçi yaralandı
        Yalıtım yapılan binanın 3'üncü katındaki iskeleden düşen işçi yaralandı
        Kayserispor - Galatasaray maçının biletlerine yoğun ilgi
        Kayserispor - Galatasaray maçının biletlerine yoğun ilgi
        Özvatan Belediyesi 7. Geleneksel Kültür, Turizm ve Bal Festivali düzenlendi
        Özvatan Belediyesi 7. Geleneksel Kültür, Turizm ve Bal Festivali düzenlendi
        Kocasinan İlçe Emniyet Müdürlüğünün bir haftalık faaliyet raporu açıklandı
        Kocasinan İlçe Emniyet Müdürlüğünün bir haftalık faaliyet raporu açıklandı
        Kayseri'de uyuşturucu operasyonlarında 25 zanlı yakalandı
        Kayseri'de uyuşturucu operasyonlarında 25 zanlı yakalandı
        Erciyes'te Plaj Voleybolu Turnuvası düzenlenecek
        Erciyes'te Plaj Voleybolu Turnuvası düzenlenecek