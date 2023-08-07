Kayseri'de bedensel engelli çocuğa polislerden sürpriz doğum günü kutlaması

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de 14 yaşındaki bedensel engelli çocuğa, polisler tarafından doğum günü sürprizi yapıldı.

Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, İncesu ilçesinde yaşayan 14 yaşındaki bedensel engelli Umut Özen için ailesinin haber vermesi üzerine doğum günü pastası hazırladı.

Pasta mumlarını üfleyen Özen, daha sonra kendisine hediye edilen polis gömleği ve şapkasıyla ekip aracına binip gezdi.

Özen, polis merkezini de ziyaret ederek, buradaki personelle sohbet etti.