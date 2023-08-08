Kayseri'de iki otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı
Kayseri'nin merkez Melikgazi ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.
KAYSERİ (AA) - Kayseri'nin merkez Melikgazi ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.
M.A. idaresindeki 42 YF 674 plakalı otomobil, Komandolar Caddesi'nde S.E'nin kullandığı 38 LR 434 plakalı otomobille çarpıştı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada, sürücüler ile otomobillerdeki F.G, N.G. ve G.E. yaralandı.
Yaralılar, kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.