Kayseri'den kısa kısa

KAYSERİ (AA) - Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, 2022-2023 eğitim öğretim döneminde ihtiyaç sahibi ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerine kırtasiye yardımları için başvuruların başladığını bildirdi.

Büyükkılıç, yazılı açıklamasında, il sınırları içerisinde ikamet eden ihtiyaç sahibi ailelerin ilkokul öğrencileri için 750, ortaokul öğrencileri için 1000 ve lise öğrencileri için 1250 lira kırtasiye yardımı yapılacağını ifade etti.

Başvuruların 8 Eylül'e kadar devam edeceğini belirten Büyükkılıç, ihtiyaç sahiplerinin belediyenin internet sitesinden başvuru yapabileceklerini kaydetti.

Geçen yıl 11 bin 946 öğrenciye kırtasiye yardımı yapılmıştı.

- Kur'an kursu öğrencilerine Talas gezisi

Talas Belediyesi "Rota Talas Tanıtım Etkinlikleri" kapsamında yaz Kur'an kursu öğrencilerine yönelik gezi düzenledi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, 25 Temmuz-4 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirilen turlarda Talas'ın önemli tarihi noktalarından Ali Saip Paşa Caddesi ve Yaman Dede Konağı gezdirilirken, belediye tarafından ilçeye kazandırılan Tıpkı Basım Mushaflar Kur'an-ı Kerim Sergisi de ziyaret edilen noktalar arasında yer aldı.

20 tur halinde düzenlenen programa 10-15 yaş arası yaklaşık 1000 öğrenci katıldı.

- Hacılar Belediye Meclisi ağustos ayı toplantısı yapıldı

Hacılar Belediye Meclisi ağustos ayı toplantısını gerçekleştirdi.

Belediye Meclis Salonu'nda gerçekleştirilen ve 3 maddenin görüşülerek karara bağlandığı toplantıya başkanlık eden Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, alınan kararların hayırlı olmasını diledi.