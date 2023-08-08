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        Kayseri'de pazar yerinde biri çocuk 2 kişi silahla yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.08.2023 - 16:44
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        Kayseri'de pazar yerinde biri çocuk 2 kişi silahla yaralandı
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        KAYSERİ (AA) - Kayseri'de pazar yerinde silahla yaralanan biri çocuk 2 kişi tedavi altına alındı.

        İddiaya göre, merkez Kocasinan ilçesi Ertuğrul Gazi Mahallesi Erkilet Bulvarı'nda kurulan pazarda bulunan İ.E. (12) ve H.K'nin (22) bir tabancadan isabet eden kurşunla yaralandığını gören vatandaşlar polise haber verdi.

        Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Kayseri Şehir Hastanesine kaldırıldı.

        Polis, tabancayla ateş açtığı iddia edilen ve otomobille olay yerinden kaçan şüpheli A.T'nin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

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