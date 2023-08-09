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        ERÜ Spor Bilimleri Fakültesinde mezuniyet programı düzenlendi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.08.2023 - 11:08
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        ERÜ Spor Bilimleri Fakültesinde mezuniyet programı düzenlendi
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        KAYSERİ (AA) - Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Spor Bilimleri Fakültesi, 263 öğrencisi için mezuniyet töreni gerçekleştirdi.

        ERÜ'den yapılan açıklamaya göre, fakülte sahasında düzenlenen programda konuşan Rektör Prof. Dr. Fatih Altun, Spor Bilimleri Fakültesi ile her zaman gurur duyduklarını ifade etti.

        Mezun olan sporculara nasihatte bulunan Altun, "Eğitim öğretim faaliyetleri üniversite yılları ile sınırlı kalan faaliyetler değildir. Ömür boyu devam etmek zorundadır. İlave yetenekler ve argümanlar geliştirmek siz sevgili mezunlarımızın elinde olan konulardır. Hiçbir zaman küsmeye, darılmaya ve ayrışmaya gerek kalmadan hep beraber çalışarak ülkemize katkı sağlamanızı bekliyorum." ifadelerini kullandı.

        Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Erdoğan Unur ise insan hayatında sabırsızlıkla beklenen, kavuşulduğunda mutluluk duyulan unutulmaz bazı anlar ve zamanlar olduğunu anlattı.

        Mezuniyet törenlerinin de bunlardan birisi olduğunu vurgulayan Unur, "Sizler de 4 yıllık bir eğitimi tamamlamanın sevincini ve haklı gururunu yaşıyorsunuz. Bugününüz bundan sonra yaşayacağınız nice mutlu günlerin başlangıcı olsun." açıklamasında bulundu.

        Dönem birincisi Gizem Nur Karabulut, mezuniyet kütüğüne plaket çaktı.

        Tören, mezun olan 263 öğrenciye diplomalarının verilmesinin ardından sona erdi.

        Mezuniyet törenine, Kayseri Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Mutlu Önal, akademisyenler, öğrenciler ve aileler katıldı.

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