Erciyes'in zirvesine plaj voleybolu için 300 kamyon kum taşındı

KAYSERİ (AA) - ERGÜN HAKTANIYAN - Kış sporlarının yanı sıra farklı branşlarda faaliyetlerin de yapıldığı Erciyes Kayak Merkezi, 11-13 Ağustos arasında plaj voleybolu turnuvasına ev sahipliği yapacak.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) ve Kayseri Erciyes AŞ iş birliğiyle düzenlenen turnuva, yerli ve yabancı oyuncuların katılımıyla Erciyes Dağı'nda 2 bin 200 rakımda özel olarak hazırlanan kortlarda gerçekleştirilecek. Turnuvada, 16 erkek ve 13 kadın takımı ter dökecek.

Erciyes AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Elcuman, AA muhabirine, Erciyes Kayak Merkezi'ni 12 ay diri tutmak için çalışmalarının devam ettiğini söyledi.

Yüksek rakımı nedeniyle Erciyes'in milli takımlar ve ulusal liglerde yarışan takımların gözdesi olduğuna dikkati çeken Elcuman, "Kış voleybol turnuvası artık geleneksel hale geldi, bir farklılık daha getirelim dedik. Dünyada ilk defa bir dağda plaj voleybolu turnuvası düzenlemeye karar verdik." dedi.

- "Dünyada ilk"

TVF'nin de bu düşüncelerine destek ve katkı sağlayınca turnuvayı düzenlemeye karar verdiklerini dile getiren Elcuman, "Dünyada ilk defa bir dağda plaj voleybolu şampiyonası düzenliyoruz. Şampiyonaya gerek yerli gerekse de yabancı takımlardan katılımlar var. Bu Türkiye şampiyonasının bir ayağı ama inşallah uluslararası boyuta taşıyacağız. Erciyes, 12 ay gerek şehrimize gerek bölgemize turistik ve sportif manada hizmet vermeye devam edecek." diye konuştu.

Elcuman, plaj voleybolu müsabakalarının denize sıfır alanlarda oynandığını ama bu sefer Erciyes'te 2 bin 200 rakımda yapılacağını belirtti.

Sporcular için de farklı bir deneyim olacağına değinen Elcuman, "Kayseri'de deniz yok ama Yeşilhisar'da ve Sarıoğlan'da çok kaliteli kumlar çıkıyor. O kumlardan getirdik. Federasyonumuz sağ olsun bütün ölçümleri ve deneyleri yaptı. Onlar da onayladılar, bizi çok güzel müsabakalar bekliyor. Buraya 300 kamyon kum getirdik." ifadelerini kullandı.

- Ukrayna, İran ve KKTC'den de katılım olacak

TVF Plaj ve Kar Voleybolu Yönetmeni Oğuz Değirmenci ise dünyada ilk kez plaj voleybolunun bir dağda oynanacağını, bu durumun uluslararası yansımaları da olacağını söyledi.

Takımların müsabakada kazanacakları puanlarla Türkiye sezon sonu bireysel sıralamasının oluşacağını aktaran Değirmenci, ilk 10 sırada yer alanlara 300 bin lira değerinde ödül dağıtılacağını bildirdi.

Değirmenci, 11-13 Ağustos'ta düzenlenecek turnuvaya Türkiye'nin yanı sıra Ukrayna, İran, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden (KKTC) gelen sporcuların da katılacağını sözlerine ekledi.