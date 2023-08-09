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        TSE'nin sektör buluşması Kayseri'de yapıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.08.2023 - 12:50
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        TSE'nin sektör buluşması Kayseri'de yapıldı
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        KAYSERİ (AA) - Türk Standardları Enstitüsü (TSE) Başkanı Mahmut Sami Şahin, standartları belirleyen ülke yolundaki adımların sonucu olarak 2 bin 316 standart yayımladıklarını bildirdi.

        Şahin, Kayseri Ticaret Odası (KTO) Konferans Salonu'nda düzenlenen "TSE Sektör Buluşmaları"nda, iş dünyasının farklı sektörlerden temsilcilerini bir araya getiren, sektörlerin taleplerini yerinde dinleyerek çözümü için yol haritası oluşturacakları "TSE Sektör Buluşmaları" toplantılarının dördüncüsünü Kayseri'de düzenlemekten büyük memnuniyet duyduğunu belirtti.

        TSE'nin Türk sanayicisinin hizmetinde olduğunu vurgulayan Şahin, "Enstitü, bugün itibarıyla belgelendirme alanında sadece ülke sınırları içinde değil, başta komşu ve çevre ülkeler olmak üzere tüm dünyada aranan bir belgelendirme kuruluşu olma yolunda önemli mesafeler katetmiştir. Uluslararası ve bölgesel standardizasyon kuruluşlarının karar mekanizmalarındaki etkinliğini de artıran TSE, bu sayede Türk sanayicisinin, tüm dünyada geçerli olacak standartların hazırlanması sürecine katılımına imkan vermektedir." dedi.

        Şahin, TSE tarafından verilen belgelerin Avrupa'da ve dünyada tanındığını dile getirerek, "TSE olarak 2022'de helal belgelendirmenin laboratuvar altyapısında akreditasyonumuzu tamamladık. Akreditasyonumuz ile Gebze Biyogenetik ve Gıda Laboratuvarımız, ilgili standart kapsamında Türkiye'de Helal Akreditasyon Belgesi alan ilk laboratuvar oldu." diye konuştu.

        - "110 binden fazla deney ve kalibrasyon sertifikası ile hizmet veriyoruz"

        Enstitülerinin iş dünyasının ihtiyaçları doğrultusunda önemli hizmetler sunduğunu belirten Şahin, şunları söyledi:

        "İş dünyamızın ihtiyaçları ve beklentileri doğrultusunda 11 şehrimizde, 17 farklı yerleşkede 23 deney ve 3 kalibrasyon laboratuvarıyla ulusal ve uluslararası akreditasyon çerçevesinde 110 binden fazla deney ve kalibrasyon sertifikası ile hizmet veriyoruz. Standartları belirleyen ülke yolundaki adımlarımızın sonucu olarak 2 bin 316 standart yayımladık. 20 bin ürün belgesi, 9 bin yönetim sistemi belgesi, 30 bin hizmet yeri belgesi, 20 bin eğitim sertifikası düzenledik. İthalat denetimlerimizle standartlara uygun olmayan 5 bin 149 ürünün Türkiye'ye girişini engelledik. Ülkemizin gururu Togg'un Araç Tip Onay Test süreçlerini, prototip aracın hazırlanması, ön testler ile tip testleri, dokümantasyonu ve belgelendirme çalışmalarını yürüttük."

        KTO Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Gülsoy da "Yeşil Mutabakat" sürecinin Türkiye'nin yeni bir kalkınma ve zenginleşme gündemi olarak kabul görmesi gerektiğini ifade etti.

        Bu sürecin Türkiye açısından birçok fırsat barındırdığına işaret eden Gülsoy, "İmalatçı firmalarımızın mutabakata uyumlarını hızlandırmak amacıyla Orta Anadolu Kalkınma Ajansımız tarafından da bir tematik teknik destek programı uygulanmaktadır. Üreten Şehirler Programı kapsamında Kayseri'ye özel uygulanan bu program, 29 Ağustos 2023'e kadar başvuruya açık olacaktır. Program kapsamında 20 imalatçı firmamızın destek almasını hedeflemekteyiz." dedi.

        Toplantı, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek ve Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'ın konuşmalarının ardından yapılan sunumlarla sona erdi.

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