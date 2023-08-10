Kayseri'de elektrik direğine çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı
KAYSERİ (AA) - Kayseri'de bir otomobilin elektrik direğine çapması sonucu yaralanan sürücü tedavi altına alındı.
Yıldırım Beyazıt Mahallesi 474. Sokak'ta, D.T. idaresindeki 38 YT 984 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak yol üzerindeki elektrik direğine çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Otomobilde sıkışan sürücü, ekiplerin çalışması sonucu bulunduğu yerden çıkarıldı.
Yaralı, Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.