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        Erciyes'te plaj voleybolu turnuvası yarın başlayacak

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.08.2023 - 11:01
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        Erciyes'te plaj voleybolu turnuvası yarın başlayacak
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        KAYSERİ (AA) - Kayseri'de, Erciyes Kayak Merkezi'nin ev sahipliği yapacağı ve 29 takımın katılacağı plaj voleybolu turnuvası yarın başlayacak.

        Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) ve Kayseri Erciyes AŞ iş birliğiyle düzenlenen turnuva, yerli ve yabancı oyuncuların katılımıyla Erciyes Dağı'nda 2 bin 200 rakımda özel olarak hazırlanan alanda gerçekleştirilecek.

        Turnuvada, 16 erkek ve 13 kadın takımı ter dökecek.

        13 Ağustos'ta sona erecek turnuvaya Türkiye'nin yanı sıra Ukrayna, İran ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden takımlar katılacak.

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