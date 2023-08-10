Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

        Kayseri'de Kablolu Wakeboard Gençler ve Büyükler Türkiye Şampiyonası düzenlenecek

        Kayseri, Kablolu Wakeboard Gençler ve Büyükler Türkiye Şampiyonası'na ev sahipliği yapacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.08.2023 - 11:56
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kayseri'de Kablolu Wakeboard Gençler ve Büyükler Türkiye Şampiyonası düzenlenecek
        ABONE OL
        ABONE OL

        KAYSERİ (AA) - Kayseri, Kablolu Wakeboard Gençler ve Büyükler Türkiye Şampiyonası'na ev sahipliği yapacak.

        Büyükşehir Belediyesi ve Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu iş birliğinde Harikalar Diyarı içerisinde bulunan Sukaypark Tesisleri'nde düzenlenecek şampiyonada 44'ü kadın olmak üzere 143 sporcu mücadele edecek.

        10 ilden 20 takımın katılacağı ve üç gün sürecek şampiyona, yarın başlayacak.

        Şampiyonanın ödül töreni ise 13 Ağustos Pazar günü saat 15.00'te gerçekleştirilecek.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Vücuduna sıvı enjekte etmişler! Cinayetle biten eskort tuzağı!
        Vücuduna sıvı enjekte etmişler! Cinayetle biten eskort tuzağı!
        Türkiye'nin stratejik iki tatlı su gölü için kritik uyarı: Bir damla dahi su almayın!
        Türkiye'nin stratejik iki tatlı su gölü için kritik uyarı: Bir damla dahi su almayın!
        Galatasaray durmuyor
        Galatasaray durmuyor
        Pençe-Kilit bölgesinde 5 asker şehit oldu!
        Pençe-Kilit bölgesinde 5 asker şehit oldu!
        "Kendisi duygulandı, biz de duygulandık"
        "Kendisi duygulandı, biz de duygulandık"
        Trafik kazası geçirdi
        Trafik kazası geçirdi
        Saldırı hazırlığındaki teröristler yakalandı!
        Saldırı hazırlığındaki teröristler yakalandı!
        İşte Şenol Güneş'ın 11'i!
        İşte Şenol Güneş'ın 11'i!
        "7 Bela Taner" cinayetinde saldırganlara kelepçe!
        "7 Bela Taner" cinayetinde saldırganlara kelepçe!
        Mehmetçik’e özel görev: TSK'da afet yapılanması
        Mehmetçik’e özel görev: TSK'da afet yapılanması
        Haziran ayı işsizlik rakamları açıklandı
        Haziran ayı işsizlik rakamları açıklandı
        Ekvador'da silahlı saldırıya uğrayan başkan adayı hayatını kaybetti
        Ekvador'da silahlı saldırıya uğrayan başkan adayı hayatını kaybetti
        İşte İsmail Kartal'ın 11'i!
        İşte İsmail Kartal'ın 11'i!
        Kavgayı ayırmak istedi! Araya girdi öldü!
        Kavgayı ayırmak istedi! Araya girdi öldü!
        Defineciler 13 metre derilikte kâbusu yaşadı!
        Defineciler 13 metre derilikte kâbusu yaşadı!
        Havada kademeli tavan fiyat
        Havada kademeli tavan fiyat
        İsale hattı patladı! Köpeğiyle havaya fırladı!
        İsale hattı patladı! Köpeğiyle havaya fırladı!
        Fırlattığı mikrofon para etti
        Fırlattığı mikrofon para etti
        Marmara ve Karadeniz'de sağanak
        Marmara ve Karadeniz'de sağanak
        "Herkese kimlik soramam"
        "Herkese kimlik soramam"

        Benzer Haberler

        Türkiye semaları hafta sonunda meteor yağmuru ile aydınlanacak
        Türkiye semaları hafta sonunda meteor yağmuru ile aydınlanacak
        Erciyes'te plaj voleybolu turnuvası yarın başlayacak
        Erciyes'te plaj voleybolu turnuvası yarın başlayacak
        Kayseri'de elektrik direğine çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı
        Kayseri'de elektrik direğine çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı
        Kayseri'de mobilya fabrikasındaki yangın 2 saatte kontrol altına alındı (2)
        Kayseri'de mobilya fabrikasındaki yangın 2 saatte kontrol altına alındı (2)
        Kayseri'de 1 milyon makaron ele geçirildi
        Kayseri'de 1 milyon makaron ele geçirildi
        GÜNCELLEME - Kayseri'de mobilya fabrikasında çıkan yangın söndürüldü
        GÜNCELLEME - Kayseri'de mobilya fabrikasında çıkan yangın söndürüldü