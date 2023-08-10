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        Kayseri'deki silahlı kavgada bir kişi ağır yaralandı

        Melikgazi'de silahlı kavgada bir kişi yaralandı, 2 kişi gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.08.2023 - 21:58
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        Kayseri'deki silahlı kavgada bir kişi ağır yaralandı
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        KAYSERİ (AA) - Melikgazi'de silahlı kavgada bir kişi yaralandı, 2 kişi gözaltına alındı.

        Sakarya Mahallesi Yeşildere Sokak üzerindeki bir binanın kapıcı dairesinde eski bina görevlisi H.K. ile arkadaşları G.Ç. ve İ.D. arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

        Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine İ.D. pompalı tüfekle yaralandı.

        Binadakilerin haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Ağır yaralanan İ.D. Kayseri Şehir Hastanesine kaldırıldı.

        H.K. ve G.Ç. gözaltına alındı.

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