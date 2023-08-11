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        Kayseri'de tırın devrildiği kazada amca yaralandı yeğeni öldü

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.08.2023 - 00:59
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        Kayseri'de tırın devrildiği kazada amca yaralandı yeğeni öldü
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        KAYSERİ (AA) - Kayseri'de sulama sistemleri malzemesi taşıyan tırın devrildiği kazada amca yaralandı, yeğeni hayatını kaybetti.

        Konya'dan Sivas'a sulama sistemleri malzemesi taşıyan S.K. idaresindeki 42 EAA 57 plakalı tır, Kayseri - Sivas kara yolu Güneşli mevkisinde devrildi.

        İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı, yeğeni S.K. (19) olay yerinde hayatını kaybetti.

        Çevreye saçılan malzemeler nedeniyle yol bir süreliğine trafiğe kapatıldı.

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