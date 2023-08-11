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        Kablolu Wakeboard Gençler ve Büyükler Türkiye Şampiyonası Kayseri'de başladı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.08.2023 - 12:09
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        Kablolu Wakeboard Gençler ve Büyükler Türkiye Şampiyonası Kayseri'de başladı
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        KAYSERİ (AA) - Kablolu Wakeboard Gençler ve Büyükler Türkiye Şampiyonası, Kayseri'de başladı.

        Büyükşehir Belediyesi ve Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu iş birliğinde Harikalar Diyarı içerisinde bulunan Sukaypark Tesisleri'nde düzenlenen şampiyonanın açılışında genç kadınlar ve genç erkekler eleme grubu yarışları yapıldı.

        Organizasyonda 10 il ve 20 takımdan 44'ü kadın olmak üzere 143 sporcu mücadele ediyor.

        Büyük kadınlar eleme grubu yarışları ile devam edecek organizasyonda yarın büyük erkekler eleme grubu yarışları gerçekleştirilecek.

        Şampiyona, 13 Ağustos'ta düzenlenecek yarı final ve final maçlarının ardından ödül töreniyle sona erecek.

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