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        Erciyes'te plaj voleybolu turnuvası başladı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.08.2023 - 13:05
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        Erciyes'te plaj voleybolu turnuvası başladı
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        KAYSERİ (AA) - Kayseri'de, Erciyes Kayak Merkezi'nin ev sahipliği yaptığı ve 29 takımın katıldığı plaj voleybolu turnuvası başladı

        Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) ve Kayseri Erciyes AŞ iş birliğiyle düzenlenen turnuva, yerli ve yabancı oyuncuların katılımıyla Erciyes Dağı'nda 2 bin 200 rakımda özel olarak hazırlanan alanda start aldı.

        AK Parti Kayseri Milletvekili Murat Cahid Cıngı, gazetecilere yaptığı açıklamada, Erciyes'in kış sporları dışında dört mevsim birçok etkinliğe ev sahipliği yaptığını söyledi.

        Bu kapsamda plaj voleybolunu da Erciyes'e getirdiklerini belirten Cıngı, "Plaj voleybolu da rüyalarımızı süsleyen bir spor branşıydı. 2200 metrede plaj voleybolu turnuvası yapmak, burada vatandaşlarımıza hizmet vermek, burayı sürekli olarak vatandaşlarımız için de kullanabilir halde tutmak gibi bir niyetimiz vardı. Bugün bunu başarmış durumdayız." diye konuştu.

        Erciyes AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Elcuman ise şu anda dünyanın en yüksek kumsalında olduklarını ifade etti.

        Uluslararası turnuvada hem yerli hem yabancı oyuncular olduğunu dile getiren Elcuman, "Keyifli bir üç gün geçireceğimizi umuyorum. Vatandaşlarımızı plaj voleybolunu izlemeye davet ediyorum." dedi.

        Turnuvanın açılışında erkeklerde 1881 ve Barış G.-Tuna İ. ekipleri karşı karşıya geldi. Kadınlarda ise Kartal Anadolu 1 ve TVF Spor Lisesi takımları karşılaştı.

        Türkiye'nin yanı sıra Ukrayna, İran ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden 16 erkek ve 13 kadın takımın ter dökeceği turnuva 13 Ağustos'ta sona erecek.

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