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        Etaplı Dağ Bisikleti Yarışı, 24 Ağustos'ta başlayacak

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.08.2023 - 14:33
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        Etaplı Dağ Bisikleti Yarışı, 24 Ağustos'ta başlayacak
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        KAYSERİ (AA) - Türkiye Bisiklet Federasyonu tarafından Uluslararası Bisiklet Birliği'nce (UCI) sınıflandırılan ve 4 gün sürecek Etaplı Dağ Bisiklet Yarışı (Anatolia MTB Stage Races), 24-27 Ağustos'ta Kayseri, Nevşehir ve Kırşehir'de gerçekleştirilecek.

        Türkiye Bisiklet Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, dünyanın dört bir yanından gelecek amatör ve profesyonel bisikletçileri katılacağı yarış, dünya medeniyetinin ilk örneklerine kadar uzanan tarihi ve kültürüyle medeniyetin beşiği Anadolu'nun üç kentinde düzenlenecek.

        Parkurları, coğrafyası, iklimi ve tarih kokan Anadolu'da pedallar 120 kilometre boyunca medeniyetin izinde çevrilecek. 4 etaptan oluşan yarışta amatör ve profesyonel bisikletçiler, birbirlerinin yanı sıra zorlu parkurlarla da mücadele edecek.

        Yarışma Kayseri, Nevşehir ve Kırşehir'de görsel açıdan en güzel mekanlarda sportif tanıtım amaçlı yapılacak.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Emin Müftüoğlu, dünyanın dört bir yanından gelecek vadeden amatör ve profesyonel dağ bisikletçilerinin katılacağı yarışın Türkiye'de etaplı olarak ilk kez düzenleneceğini ifade etti.

        Kayseri'nin İncesu ilçesinde başlayacak yarışın Nevşehir etabından sonra Kırşehir'de sona ereceğini belirten Müftüoğlu, şunları kaydetti:

        "Bisiklet Federasyonu olarak illerimizin tanıtımına, bisikletin tabana yayılmasına, bisikletin kolay ulaşım olarak yaygınlaşmasına önem veriyoruz. Kültür ve turizm anlamında adeta tanıtım elçiliği gibi görev yapan federasyonumuz, organizasyon yaptığı her ilin yöresel, folklorik, kültürel ve sanatsal yönlerini öne çıkararak tarihi ve doğal güzellikleri de tüm dünyaya bisiklet sporu ile tanıtıyor. Bisiklet sporu dünyada çok büyük ilgi görmektedir. Sağlıklı yaşam ve kolay ulaşımın yanı sıra ekonomik anlamda vazgeçilmez bir ulaşım aracıdır. Aynı şekilde ülkemizde de bisiklet sporunu yaygınlaştırmak ve bisiklet yollarının çoğalması için yerel yöneticilerden destek bekliyoruz. MTB-Dağ Bisikleti etaplı yarışı ilk kez Türkiye’de düzenleniyor. Tüm halkımızı izlemeye davet ediyorum. Erciyes'ten bozkıra yolculuk edeceğiz."

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