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        Sarıoğlan'da yaz Kur'an kursu öğrencilerine belgeleri verildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.08.2023 - 14:39
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        Sarıoğlan'da yaz Kur'an kursu öğrencilerine belgeleri verildi
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        KAYSERİ (AA) - Sarıoğlan ilçesinde düzenlenen yaz Kur'an kursunu tamamlayan öğrencilere belgeleri verildi.

        Törende konuşan Kaymakam Fatih Güner, yaz aylarının özellikle çocuklar için verimli ve anlamlı geçirilmesi gereken bir zaman olduğunu ifade etti.

        Kur'an kursu ve değerler eğitiminin genç nesillerin karakter gelişimine önemli katkıda bulunduğunu belirten Güner, "Bu kurslar sayesinde çocuklarımız hem dini değerlerimizi öğreniyor hem de ahlaki ve toplumsal değerlerimizi kazanıyorlar. Bu çalışmalara destek veren tüm öğrencilerimizi tebrik ediyorum." dedi.

        Konuşmanın ardından Güner, öğrencilere belgelerini vererek, başarılar diledi.

        İlçe genelinde 43 öğreticinin görev aldığı kurslarda 759 öğrenci eğitim aldı.

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