Umut Bulut, eski takımı Kayserispor'a açtığı alacak davasını kazandı
KAYSERİ (AA) - Futbolcu Umut Bulut, eski kulübü Trendyol Süper Lig ekiplerinden Mondihome Kayserispor'a açtığı alacak davasını kazandı.
Kayseri 6. İş Mahkemesinde görülen davada, mahkeme, Kayserispor'un, eski futbolcusu Umut Bulut'a 1 milyon 161 bin avro ve 545 bin lira ödemesine karar verdi.
Sarı-kırmızılı ekip ise itiraz ettiği kararı istinafa taşıdı.
Kayseri ekibi ile sözleşmesini 2019'da fesheden Umut Bulut, daha sonra kulüpten alacağı olduğunu öne sürerek mahkemeye başvurmuştu.