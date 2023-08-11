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        Umut Bulut, eski takımı Kayserispor'a açtığı alacak davasını kazandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.08.2023 - 16:16
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        Umut Bulut, eski takımı Kayserispor'a açtığı alacak davasını kazandı
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        KAYSERİ (AA) - Futbolcu Umut Bulut, eski kulübü Trendyol Süper Lig ekiplerinden Mondihome Kayserispor'a açtığı alacak davasını kazandı.

        Kayseri 6. İş Mahkemesinde görülen davada, mahkeme, Kayserispor'un, eski futbolcusu Umut Bulut'a 1 milyon 161 bin avro ve 545 bin lira ödemesine karar verdi.

        Sarı-kırmızılı ekip ise itiraz ettiği kararı istinafa taşıdı.

        Kayseri ekibi ile sözleşmesini 2019'da fesheden Umut Bulut, daha sonra kulüpten alacağı olduğunu öne sürerek mahkemeye başvurmuştu.

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