Kayseri Havalimanı'nı temmuz ayında 233 bin yolcu kullandı

KAYSERİ (AA) - Kayseri Havalimanı'nda temmuz ayında 233 bin 20 yolcuya hizmet verildi.

Havalimanından yapılan açıklamaya göre, Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü, Kayseri Havalimanı'nın temmuz ayına ait hava yolu uçak, yolcu ve yük istatistiklerini açıkladı.

Buna göre havalimanında temmuz ayında, iç hat yolcu trafiği 172 bin 590, dış hat yolcu trafiği ise 60 bin 430 oldu. Böylece toplam 233 bin 20 yolcuya hizmet verildi.

Geçen ay havalimanına iniş-kalkış yapan uçak trafiği iç hatlarda 1120, dış hatlarda da 422 olmak üzere toplamda 1542'ye ulaştı. Yük trafiği ise 3 bin 46 ton oldu.

Bu yılın 7 aylık döneminde de yolcu trafiği 1 milyon 298 bin 176, uçak trafiği 9 bin 289, yük trafiği ise 14 bin 263 ton olarak gerçekleşti.