Kocasinan'da "Yüzde 100 Ekolojik Pazar" açılıyor

KAYSERİ (AA) - Kocasinan Belediyesi öncülüğünde sağlıklı ürünlerin üretim ve tüketimini teşvik için kurulan "Yüzde 100 Ekolojik Pazar"ın 11. kez açılacağı bildirildi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Kocasinan Belediyesi öncülüğünde İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Kapadokya Organik Tarım Üreticileri Birliği Derneği (KAPTAR) ve Buğday Ekolojik Yaşamı Destekleme Derneği'nin katkıları ile hazırlanan "Yüzde 100 Ekolojik Pazar" 13 Ağustos Pazar günü açılacak.

Ekolojik pazarda bu yıl 33 üretici stantlarda ürünlerini tüketiciye sunacak.

"Yüzde 100 Ekolojik Pazar" Erciyesevler Mahallesi'nde kasım ayına kadar her hafta pazar günü hizmet verecek.