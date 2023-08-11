Kayseri'de Selver ve Dursun Koca Cami ibadete açıldı

KAYSERİ (AA) - Melikgazi Belediyesi ve hayırsever işbirliği ile yapımı tamamlanan Selver ve Dursun Koca Cami'nin açılışı törenle gerçekleştirildi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, törende yaptığı konuşmada, emeği geçenlere teşekkür etti.

Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu ise bundan sonra da temel atma ve açılışların devam edeceğini belirtti.

18 Ağustos'ta Havacılık ve Uzay Lisesi'nin temelini atacakları müjdesini veren Palancıoğlu, tüm vatandaşları davet etti.

Konuşmaların ardından caminin açılışı gerçekleştirildi.

Programa, AK Parti Kayseri Milletvekili Şaban Çopuroğlu, hayırseverler ve mahalle sakinleri katıldı.