Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

        Galatasaray kafilesi Kayseri'ye geldi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.08.2023 - 19:04
        ABONE OL
        ABONE OL
        Galatasaray kafilesi Kayseri'ye geldi
        ABONE OL
        ABONE OL

        KAYSERİ (AA) - Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında yarın Mondihome Kayserispor ile yapacağı karşılaşma için Kayseri'ye geldi.

        Kayseri Havalimanı'nda Galatasaray kafilesini karşılayan bir grup taraftar, teknik direktör Okan Buruk ve futbolculara yoğun ilgi gösterdi. Havalimanı çıkışında bekleyen bazı taraftarlar ise meşaleler eşliğinde takımlarına destekte bulundu.

        Sarı-kırmızılı takım, otobüsle konaklayacağı otele geçti.

        Mondihome Kayserispor-Galatasaray maçı, RHG​​​​​​​ Enertürk Enerji Stadı'nda yarın saat 21.45'te başlayacak.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Sıcak hava dalgası tekrar geliyor!
        Sıcak hava dalgası tekrar geliyor!
        TFF'den Avrupa'da 5 takım müjdesi!
        TFF'den Avrupa'da 5 takım müjdesi!
        Ağrı'dan Bodrum'a uzanan cinayette sıcak gelişme!
        Ağrı'dan Bodrum'a uzanan cinayette sıcak gelişme!
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Ancelotti'den Arda Güler açıklaması
        Ancelotti'den Arda Güler açıklaması
        "OVP'de yol haritasını açıklayacağız"
        "OVP'de yol haritasını açıklayacağız"
        Rusya'dan Kuzey Kutbu'nda tatbikat
        Rusya'dan Kuzey Kutbu'nda tatbikat
        İftiraya uğrayan doktordan çarpıcı açıklamalar!
        İftiraya uğrayan doktordan çarpıcı açıklamalar!
        İngiltere'de sığınmacı gemisinde alarm
        İngiltere'de sığınmacı gemisinde alarm
        Kan donduran olay! 80 yaşında evlat katili!
        Kan donduran olay! 80 yaşında evlat katili!
        O anları kaydetti! Eski eşinden biber gazı sıkarak kurtuldu
        O anları kaydetti! Eski eşinden biber gazı sıkarak kurtuldu
        40 gün sürecek! Galata yenileniyor
        40 gün sürecek! Galata yenileniyor
        92 yıllık evlilik sözleşmesini müzeye bağışladı
        92 yıllık evlilik sözleşmesini müzeye bağışladı
        Her şeyi değiştirdi
        Her şeyi değiştirdi
        Dünyada biten transferler
        Dünyada biten transferler
        'Kent tarımı modeli yaygınlaştırılacak'
        'Kent tarımı modeli yaygınlaştırılacak'
        'Sonsuz yaşam' arayışındaki milyoner: Günde 111 hap içiyorum
        'Sonsuz yaşam' arayışındaki milyoner: Günde 111 hap içiyorum
        Hatay’ın filiz sürgünü
        Hatay’ın filiz sürgünü
        "Kasımda 40-50 bin deprem konutunu teslim ederiz"
        "Kasımda 40-50 bin deprem konutunu teslim ederiz"
        "Her fiyattan konut satılıyordu, bu dönem bitti"
        "Her fiyattan konut satılıyordu, bu dönem bitti"

        Benzer Haberler

        Kayseri'de Selver ve Dursun Koca Cami ibadete açıldı
        Kayseri'de Selver ve Dursun Koca Cami ibadete açıldı
        Kocasinan'da "Yüzde 100 Ekolojik Pazar" açılıyor
        Kocasinan'da "Yüzde 100 Ekolojik Pazar" açılıyor
        Kayseri Havalimanı'nı temmuz ayında 233 bin yolcu kullandı
        Kayseri Havalimanı'nı temmuz ayında 233 bin yolcu kullandı
        Umut Bulut, eski takımı Kayserispor'a açtığı alacak davasını kazandı
        Umut Bulut, eski takımı Kayserispor'a açtığı alacak davasını kazandı
        Sarıoğlan'da yaz Kur'an kursu öğrencilerine belgeleri verildi
        Sarıoğlan'da yaz Kur'an kursu öğrencilerine belgeleri verildi
        Etaplı Dağ Bisikleti Yarışı, 24 Ağustos'ta başlayacak
        Etaplı Dağ Bisikleti Yarışı, 24 Ağustos'ta başlayacak