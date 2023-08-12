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        Erciyes'te plaj voleybolu turnuvası devam ediyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.08.2023 - 12:02
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        Erciyes'te plaj voleybolu turnuvası devam ediyor
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        KAYSERİ (AA) - Kayseri'de, Erciyes Kayak Merkezi'nin ev sahipliği yaptığı ve 29 takımın katıldığı plaj voleybolu turnuvası ikinci gününde eleme müsabakalarıyla devam etti.

        Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) ve Kayseri Erciyes AŞ iş birliğiyle düzenlenen turnuva, yerli ve yabancı oyuncuların katılımıyla Erciyes Dağı'nda 2 bin 200 rakımda özel olarak hazırlanan alanda ikinci gün karşılaşmalarıyla sürdü.

        Türkiye'nin yanı sıra Ukrayna, İran ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden 16 erkek ve 13 kadın takımın ter döktüğü turnuva yarın final müsabakalarıyla sona erecek.

        Dereceye giren takımlar için yarın ödül töreni düzenlenecek.

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