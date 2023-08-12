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        Kayseri'de serinlemek için baraj gölüne giren çocuk boğuldu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.08.2023 - 16:13
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        Kayseri'de serinlemek için baraj gölüne giren çocuk boğuldu
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        KAYSERİ (AA) - Kayseri'nin Develi ilçesinde serinlemek için baraj gölüne giren yabancı uyruklu çocuk, yaşamını yitirdi.

        Gümüşören Baraj Gölü'ne serinlemek için giren Suriye uyruklu üç arkadaştan 14 yaşındaki S.E.N. kısa süre sonra gözden kayboldu.

        Arkadaşlarının ihbarı üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerin çalışması sonucu sudan çıkarılan S.E.N'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

        Boğulan çocuk Develi Dr. Ekrem Karakaya Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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