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        Mondihome Kayserispor-Galatasaray maçından notlar

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.08.2023 - 21:59
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        Mondihome Kayserispor-Galatasaray maçından notlar
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        KAYSERİ (AA) - Trendyol Süper Lig'de 2023-2024 sezonunu Mondihome Kayserispor deplasmanında açan Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, son oynadıkları Olimpija Ljubljana maçına göre ilk 11'de bir değişlik yaptı.

        RHG Enertürk Enerji Stadı'nda yapılan maça sarı-kırmızılı ekip, Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim Bardakcı, Dubios, Berkan Kutlu, Oliveira, Barış Alper Yılmaz, Mertens, Kerem Aktürkoğlu, Bakambu 11'i ile çıktı.

        Galatasaray'ın yedek kulübesinde Günay Güvenç, Angelino, Kerem Demirbay, Icardi, Yunus Akgün, Zaha, Halil Dervişoğlu, Kaan Ayhan, Torreira, Emin Bayram yer aldı.

        Okan Buruk, takımının UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Eleme Turu'nda 3-0 kazandığı Olimpija Ljubljana maçının ilk 11'inde 1 oyuncu değiştirdi. Buruk, Kazımcan Karataş'ı maç kadrosuna almazken bu oyuncunun yerine Dubios'a şans verdi.

        - Yeni transferler kadroda

        Galatasaray'ın yeni transferi Wilfried Zaha ve Kerem Demirbay ilk kez bir maç kadrosuna girdi.

        Sarı-kırmızılı ekibin yıldız golcüsü Icardi ile Olimpija Ljubljana maçında sakatlığından dolayı riske edilmeyen Torreira, Kayserispor maçında yedek kadroda yer aldı.

        Hafif sakatlığı bulunan Nicolo Zaniolo'nun yanı sıra Tete, Yusuf Demir, Fredrik Midtsjö ve Olimpiu Morutan Kayseri'ye getirilmemişti.

        Kayserispor ise sahaya Bilal Bayazit, Gökhan Sazdağı, Attamah, Arif Kocaman, Uzodimma, Carole, Baran Gezek, Kemen, Cardoso, Karimi ve Thiam 11'iyle çıktı.

        - Taraftardan yoğun ilgi

        Sezonun açılış maçına Kayserisporlu taraftarlar yoğun ilgi gösterdi.

        Galatasaray taraftarı kendilerine ayrılan yeri doldurdu. Sarı-kırmızılılar, ısınmaya çıkan takımlarına tezahüratta bulunurken yeni transferleri tribüne çağırarak sevgi gösterisinde bulundu.

        Özellikle yaz tatillerini memleketinde geçiren gurbetçi vatandaşların maça yoğun katılım sağladığı gözlendi.

        Öte yandan Kayserispor tribünlerinde maçı izlemek için yerini alan Galatasaraylı bir ailenin iki kız çocuğunun üzerinde bulunan formayı ters giydirmesi üzerine polis ekipleri olaya müdahale etti.

        Polis ekiplerinin müdahalesi sonucu kız çocukları Galatasaray formalarını tekrar düz giyerek maçı izledi.

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