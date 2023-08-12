Stat: RHG Enertürk Enerji
Hakemler: Halil Umut Meler, Mustafa Emre Eyisoy, Kerem Ersoy
Mondihome Kayserispor: Bilal Bayazit, Attamah, Arif Kocaman (Dk. 65 Ramazan Civelek), Uzodimma (Dk. 87 Kolovetsios), Carole, Baran Gezek (Dk. 46 Ackah), Kemen, Cardoso (Dk. 82 Mane), Karimi, Thiam, Gökhan Sazdağı
Galatasaray: Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim Bardakcı, Dubios (Dk. 55 Angelino), Berkan Kutlu, Oliveira (Dk. 70 Kerem Demirbay) Barış Alper Yılmaz (Dk. 82 Halil Dervişoğlu), Mertens DK. 70 Zaha), Kerem Aktürkoğlu, Bakambu (Dk. 55 Icardi)
Sarı kartlar: Dk. 9 Baran Gezek, Dk. 42 Uzodimma, Dk. 42 Çağdaş Atan (Teknik direktör) (Mondihome Kayserispor), Dk. 12 Barış Alper Yılmaz, Dk. 29 Boey (Galatasaray)
KAYSERİ (AA) - Trendyol Süper Ligi'nin son şampiyonu Galatasaray, 2023-2024 sezonun ilk haftasında deplasmanda Mondihome Kayserispor ile 0-0 berabere kaldı.
47. dakikada Attamah'ın kendi yarı alanın ilk metrelerinden savunmanın arkasına gönderdiği uzun pasa koşu yapan Cardoso'nun topu kontrol ettikten sonra ceza sahasına girer girmez sağ çaprazdan şutunda, kaleci Muslera, kapattığı köşeye yönelen meşin yuvarlağı uzanarak kontrol etti.
53. dakikada Karimi'nin pasında ceza sahası içerisinde topla buluşan Cardoso'nun kale alanına çıkardığı pasa koşu yapan Gökhan Sazdağı'nın vuruşunda, meşin yuvarlak kale direğinin dibinden auta çıktı.
69. dakikada Oliveira'nın sağ kanattan ortasında ön direğe koşu yapan Icardi'nin kafa vuruşunda, kaleci Bilal Bayazit son anda topu çelmeyi başardı. Kaleciden seken topu savunma uzaklaştırdı.
89. dakikada Ackah'ın savunmanın arkasına havadan gönderdiği pasa koşu yapan Thiam kaleciyle karşı karşıya pozisyonda topu ıskaladı. Thiam'dan seken topu kaleci Muslera kontrol etti.
90+8. dakikada sağ kanattan gelişen Kayserispor atağında Mane'nin ortasında kale alanı içerisinde kaleciyle karşı karşıya pozisyonda Ramazan Civelek'in kontrol edemediği meşin yuvarlak kaleci Muslera'da kaldı.
Karşılaşma golsüz eşitlikle sona erdi.