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        İç Anadolu'nun zirvesi Erciyes'te "Perseid meteor yağmuru" izlendi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.08.2023 - 00:33
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        İç Anadolu'nun zirvesi Erciyes'te "Perseid meteor yağmuru" izlendi
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        KAYSERİ (AA) - "Perseid meteor yağmuru"nu izlemek isteyen astronomi meraklıları, İç Anadolu'nun zirvesi Erciyes'te bir araya geldi.

        Kayseri'de gökyüzü tutkunları, meteorların en görkemli gösterilerinden biri olan "Perseid meteor yağmuru"nu Erciyes Dağı'nda gözlemledi.

        Erciyes AŞ ile Kayseri Bilim Merkezi tarafından 2 bin 650 metre yüksekliğindeki Erciyes Kayak Merkezi Hacılar Kapı'da gerçekleştirilen etkinliğe, gökyüzü meraklıları yoğun ilgi gösterdi.

        Gökyüzü meraklılarının gezegen ve takımyıldızı konusunda bilgilendirme ve teleskoplar ile daha yakından gözlem yapma imkanı bulduğu gecede Türkiye ve dünyanın birçok ülkesinden fotoğrafçılar Erciyes'te gökyüzü hadisesini astrofoto teknikleriyle ölümsüzleştirdi.

        Halk arasında "yıldız kayması" olarak da bilinen Perseid meteor yağmurunda saatte ortalama 100 meteor kayması gözlemlendi.

        Erciyes AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Elcuman, Erciyes'te güzel bir akşamda montların giyildiğini ve binlerce kişinin meteor yağmurunu izlemek için bir araya geldiğini söyledi.

        Erciyes'te her yıl meteor yağmuru izlenmesi için organizasyon yapıldığını anlatan Elcuman,"Perseid meteor yağmurunun bugün pik yaptığı günlerden biri. Gökyüzü çok güzel bugün. Çok açık. Saatte 60 ile 100 meteor görebileceğiz. Burada bilim merkezinden arkadaşlarımız, uzmanlarımız var. Onlar aynı zamanda astronomiyle ilgili bilgiler de veriyor. Çeşitli yarışmalar yapıyoruz. Onlara ödüller veriyoruz. Herkes şu an keyifli gözüküyor." dedi.

        Yabancıların da Erciyes'e geldiğini vurgulayan Elcuman, Amerika’da yayın yapan ve astronomi camiasının takip ettiği dünyanın en popüler dergisi Astronomy Magazine yazarı Daniela Mata'nın da Erciyes'te olduğunu sözlerine ekledi.

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