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        Kayserispor-Galatasaray maçının ardından

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.08.2023 - 01:27
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        Kayserispor-Galatasaray maçının ardından
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        KAYSERİ (AA) - Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında konuk ettiği Galatasaray ile 0-0 berabere kalan Mondihome Kayserispor'da teknik direktör Çağdaş Atan, her türlü eksiğe rağmen sahada çok iyi bir mücadele sergilediklerini söyledi.

        Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Atan, sahada çok mücadele eden bir takım görüntüsü verdiklerini belirterek, "Oyuncularımı ne kadar tebrik etsem az, oyunun genelinde hem iyi oynadılar hem de harika mücadele ettiler." dedi.

        Galatasaray'a çok fazla şans vermediklerini dile getiren Atan, şunları kaydetti:

        "Galatasaray çok iyi bir karşı pres takımı. Biz zaten oyuncularımızla lig fikstürü çekildiğinden beri konuşuyoruz. Bizim için en önemli an, rakipten kendi sahamızda kazandığımız ilk top. Bu pası olumlu kullanıp çok iyi çıkışlar yakalayacağımızı düşünüyorduk. O yüzden çok garanti oynayıp iyi çıkışlar da yakaladık. Saha zeminimizden hiç memnun değilim. Çok daha iyi pas organizasyonlarıyla iyi geçişler yapabilirdik. Ama buna rağmen bence gerekli sayıda fırsatı yakaladık. Rakibimize çok fazla şans vermedik. Oyunun 55-60 dakikalık bölümünde Galatasaray'ı iyi püskürttük, iyi presler yaptık."

        -"Transfer tahtasını açmak istiyoruz"

        Yaşanan sakatlıkların kendilerini sıkıntıya soktuğunu, maçta rotasyon yapmakta zorlandıklarını anlatan Atan, "Tabii çok fazla saha içinde sakatlanan oyuncumuz vardı. Gerçekten çok fazla özveriyle mücadele ettiler. Çok fazla da hamle şansımız olmadığı için saha içinde rotasyonlar yapmaya başladık. Ama oyuncularım söylediğimiz her şeyi harfiyen yerine getirdi. Taktiğe tamamen bağlı kaldılar." diye konuştu.

        Transfer tahtasını açmak için yöneticilerin büyük mücadele verdiğini vurgulayan Atan, şunları ifade etti:

        "Biz zaten birlikte çalışmayı seven, eğlenen, yeri geldiğinde çok disiplinli çalışan, birbirine sahip çıkan, birbirine saygı duyan bir takımız. Güzel hayallerimiz var. İyi bir takımımız var. Ama 38 maçlık periyodu taşıyabilecek oyuncu grubumuz yok. Kırk, elli taneye yakın dosya var. Çok zor bir durumdayız ama yönetimimiz, başkanımız, şehrin büyükleri, sportif direktörümüz Murat Duman bununla ilgili çok yoğun çalışıyor. İnşallah diğer oyuncular da haklılar alacaklarında ama biraz fedakarlık yaparlarsa bu transfer tahtasını açmak istiyoruz. Zor ama sonuna kadar şansımızı denemek istiyoruz."

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