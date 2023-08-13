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        Kayseri'de "Yüzde 100 Ekolojik Pazar" 11. kez açıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.08.2023 - 12:34
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        Kayseri'de "Yüzde 100 Ekolojik Pazar" 11. kez açıldı
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        KAYSERİ (AA) - Kayseri'de, tüm ürünleri sertifikalı olan "Yüzde 100 Ekolojik Pazar" 11. kez açıldı.

        Kocasinan Belediyesi, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Buğday Ekolojik Yaşamı Destekleme Derneği ve Kapadokya Organik Tarım Üreticileri Birliği Derneği (KAPTAR) öncülüğünde Erciyesevler Mahallesi'nde kurulan pazarda, çoğunluğu kadın 33 üretici organik ürünleri tüketiciye sunmak amacıyla stant açtı.

        Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, vatandaşa her alanda hizmet sunmaya çalıştıklarını ve "Yüzde 100 Ekolojik Pazar"ın da bunlardan biri olduğunu söyledi.

        Organik ürünlerin tezgahlardaki yerini aldığını anlatan Çolakbayrakdar, şunları kaydetti:

        "Organik pazarımız bugün bir kez daha kapılarını açtı. 11. kez Kayseri'deki hemşerilerimizin ekolojik ürünlere yüzde 100 doğal ürünlere ulaşabilmesi noktasındaki tek adresi Kocasinan Belediyesinin Erciyesevler Mahallesi'ndeki pazar. Burada tabii ki çiftçilerimizin yüzü gülüyor. İnşallah bereketli bir sezon olacak. Bu pazarın meraklısı, takip edeni çok fazla. Malum olduğunuz üzere biz tarımın her alanında gerek ziraat, gerekse hayvancılık tarafında çiftçilerimizi desteklemek istiyoruz. Genç çiftçilerin sayısının artması için onları teşvik etmeye çalışıyoruz. Özellikle bölgemizdeki yetişebilecek tarım ürünlerinin sayısının artması, ürün çeşitliliğinin artması, miktarının artması noktasında belediye olarak katkı sunmaya çalışıyoruz."

        KAPTAR Başkanı Yeşim Bekyürek de Kayseri'deki pazarın Türkiye'nin en önemli pazarlarından olduğunu ifade etti.

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