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        Talas'ta Mevlana Mahalle Meydanı törenle açıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.08.2023 - 15:13
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        Talas'ta Mevlana Mahalle Meydanı törenle açıldı
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        KAYSERİ (AA) - Talas Belediyesinin projesini yarışmayla belirlediği Mevlana Mahalle Meydanı'nı törenle açıldı.

        Çevre düzenlemesi 14 ayrı türden 12 bin 750 çiçekle renklendirilen meydanın açılış töreninde konuşan AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar, meydanın yapımında emeği geçenlere teşekkür etti.

        Akar, meydanın, çocukların ve ailelerin rahat vakit geçirebilecekleri bir ortam olduğunu dile getirdi.

        Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın da, Mevlana Mahallesi'nin 85 bin nüfusu ile Kayseri'nin en büyük Türkiye'nin 7. büyük mahallesi olduğunu söyledi.

        Meydanın 40 milyon liralık bir yatırım olduğunu aktaran Yalçın, şöyle devam etti:

        "22 bin metrekare büyüklüğündeki Mevlana Meydanı'nın açılışını yapıyoruz. Bir yarışma yaptık, 57 firma Türkiye genelinde yarışmaya katıldı. Bu meydanda günlük ihtiyaçları karşılayacak sosyal kültürel unsurları ön plana çıkardık. 20 bin metrekarelik yeşil alan, amfi tiyatro, çocuk oyun alanı, Selçuklu Bilgi ve Kültür Evi, Genç Ofis, muhtarlık, kütüphane, gün evi, sanat evi, PTT şubesi, banka ATM'leri, abonman dolum noktası, fatura ödeme noktası, büfeler, taksi durağı, zabıta noktası, Kent Ekmek büfesi, acil durum konteyneri gibi yerler bulunuyor."

        Törene, AK Parti Kayseri Milletvekili Murat Cahid Cıngı, İl Jandarma Komutanı Yüksel Yiğit, Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, AK Parti İl Başkanı Fatih Üzüm, AK Parti İl Kadın Kolları Başkanı Emine Timuçin, Kayserispor Başkanı Ali Çamlı ve davetliler katıldı.

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