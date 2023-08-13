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        Akar ve Büyükkılıç'tan şehit Eraslan'ın ailesine taziye ziyareti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.08.2023 - 15:16
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        Akar ve Büyükkılıç'tan şehit Eraslan'ın ailesine taziye ziyareti
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        KAYSERİ (AA) - AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar ile Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç tedavi gördüğü hastanede şehit olan Piyade Sözleşmeli Er İsmet Eraslan'ın ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

        Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, Başkan Büyükkılıç ve Akar'ın, şehit Eraslan'ın Talas ilçesi Mevlana Mahallesi'nde bulunan baba ocağını ziyaret ettiği bildirildi.

        Ziyarette Büyükkılıç ve Akar'a, AK Parti Kayseri İl Başkanı Fatih Üzüm ile Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın da eşlik etti.

        Şehit ailesine başsağlığı dileyen Büyükkılıç, "Önceki dönem Milli Savunma Bakanımız Sayın Hulusi Akar ile birlikte 2018 yılındaki hain bir saldırıda gazi olan ve uzun tedavi süreçlerine rağmen sağlığına kavuşamayıp şehadete eren Piyade Er İsmet Eraslan'ın ailesine taziye ziyaretinde bulunduk. Bizler şehidimizin emaneti olan ailesinin her daim yanında olacağız." ifadelerini kullandı.

        Eraslan, Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde görev yaparken 2018 yılında PKK'lı teröristlerin bombalı saldırısı sonucu gazi olmuş ve tedavi gördüğü Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde şehit düşmüştü.

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