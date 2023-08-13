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        Erciyes'teki plaj voleybolu turnuvası düzenlenen ödül töreniyle sona erdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.08.2023 - 22:23
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        Erciyes'teki plaj voleybolu turnuvası düzenlenen ödül töreniyle sona erdi
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        KAYSERİ (AA) - Kayseri'de, Erciyes Kayak Merkezi'nin ev sahipliğinde ve 29 takımın katılımıyla gerçekleşen plaj voleybolu turnuvası, düzenlenen ödül töreniyle sona erdi.

        Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) ve Kayseri Erciyes AŞ iş birliğiyle düzenlenen turnuva, yerli ve yabancı oyuncuların katılımıyla Erciyes Dağı'nda 2 bin 200 rakımda özel olarak hazırlanan alanda yapıldı.

        Türkiye'nin yanı sıra Ukrayna, İran ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden 16 erkek ve 13 kadın takımının ter döktüğü turnuva, bugün yapılan final müsabakalarıyla sona erdi.

        Kadınlarda Buğra Eryıldız-Diana Lunina birinci, Merve Çelebi-Esra Betül Çetin ikinci, Kseniia Mavzur-Anna Kolcenko üçüncü oldu.

        Erkeklerde ise Yusuf Özdemir-Batuhan Kuru birinciliği, Arash Vakili-Abdolhamed Mirzali ikinciliği ve Hasan Hüseyin Mermer-Sefa Urlu üçüncülüğü elde etti.

        Dereceye giren sporculara para ödülü, madalya ve kupa verildi.

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