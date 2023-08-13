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        Kayseri'de komşular arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.08.2023 - 23:46
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        Kayseri'de komşular arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı
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        KAYSERİ (AA) - Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde komşular arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı.

        İddiaya göre, Köprülü Caddesi'ndeki bir apartmanda oturan B.Y.Ç. (18) ile yabancı uyruklu İ.K. (24) arasında, odun taşıma konusunda tartışma başladı.

        Kavgaya dönüşen olayda, İ.K. ile babası Ö.A.K. (46), B.Y.Ç'yi darbetti. Bunun üzerine B.Y.Ç. evinde bulunan tüfekle İ.K. ve babasına ateş açtı. Baba ile oğlu, açılan ateş sonucu yaralandı.

        İhbar üzerine bölgeye, polis ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi.

        Yaralılar, Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

        Olayın ardından eve saklanan ve kapıyı bir süre açmayan B.Y.Ç. polis tarafından ikna edildi. Polise teslim olan şüphelinin işlemleri sürüyor.

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