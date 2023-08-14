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        Kayseri, Niğde ve Kırıkkale'de sıcak hava bunaltıyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.08.2023 - 16:09
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        Kayseri, Niğde ve Kırıkkale'de sıcak hava bunaltıyor
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        KAYSERİ (AA) - Kayseri, Niğde ve Kırıkkale'de 40 dereceye kadar çıkan sıcak hava hayatı olumsuz etkiliyor.

        Kayseri'de Cumhuriyet Meydanı ve kentin diğer işlek noktaları, sıcak hava nedeniyle boş kaldı.

        Sıcaktan bunalan vatandaşlar, parkları ve gölgelik alanları tercih ediyor.

        Kent merkezindeki bir termometre ise 44 dereceyi gösteriyor.

        Vatandaşlardan Mehmet Tatlı, AA muhabirine, havanın çok sıcak olduğunu belirterek, "Geçen sene bu kadar sıcak değildi ama bu yıl çok sıcak. Sıcaklık 41-42 dereceye kadar çıktı. Gölge bile 39-40 dereceyi gösteriyor." dedi.

        Ali Karafakılı da aşırı sıcağın insanları yorduğunu anlatarak, "Kayseri'nin havasını ilk defa böyle sıcak görüyorum. 20 senedir buradayım bu kadar sıcak görmedim, felaket. Emekli olduğum için parka geldim ağaç altında gölgede serinlemeye çalışıyorum." ifadelerini kullandı.

        - Niğde

        Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre, Niğde'de sıcaklık 38,7 olarak ölçüldü.

        Dışarı çıkmak zorunda kalan vatandaşlar, gölgelik alanlar ve parklarda dinlenirken çocuklar ise süs havuzlarında serinledi.

        Şadırvan Parkı'nda ağaçların gölgesinde serinleyen Ahmet Gümüştekin, havanın çok sıcak olduğunu, serinlemek için gölge yerlerde ve ağaç diplerinde oturduklarını söyledi.

        Ağaçların korunması gerektiğini belirten Gümüştekin, "Küresel ısınmadan kaynaklı hiç olmayacak şeyler oluyor. Normalde Niğde, Çukurova'nın yaylası kabul edilir. Niğde serin, küçük bir ilimiz ama maalesef bu sıcaklardan bizler de etkileniyoruz. 10-15 güne kadar hava normale döner, biz de rahatlarız." diye konuştu.

        - Kırıkkale

        Kırıkkale, 40,1 derece ölçülen sıcaklıkla 7 Ağustos 2006'da ölçülen 40,3'ten sonra ağustos ayının en sıcak ikinci gününü yaşıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğünün verilerine göre, sıcaklığın yarın 42 derece olması bekleniyor.

        Sıcak hava nedeniyle cadde ve sokaklarda boş kalırken, kimi vatandaşlar Şehir Parkı'ndaki banklarda vakit geçiriyor. Parktaki sahipsiz köpekler ise süs havuzlarına girerek serinliyor.

        Cumhuriyet Meydanı'nda ayakkabı boyacılığı yapan Bülent Kızgın, havanın çok sıcak olduğuna dikkati çekerek, bir an önce serinlemesi temennisinde bulundu.

        Normal zamanlarda meydanın kalabalık olduğunu ancak sıcaklardan dolayı insanların dışarı çıkmadığını anlatan Kızgın, sıcak havanın herkesi olumsuz etkilediğini belirtti.

        Şehir Parkı'nda dinlenen Rahmi Akbaş da sıcaktan dolayı ağacın altında oturarak vakit geçirdiğini söyledi.

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