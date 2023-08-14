Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

        GÜNCELLEME - Kayseri'de 1'i polis 2 kişinin yaralanmasıyla ilgili 1 zanlı tutuklandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.08.2023 - 22:44
        ABONE OL
        ABONE OL
        GÜNCELLEME - Kayseri'de 1'i polis 2 kişinin yaralanmasıyla ilgili 1 zanlı tutuklandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        KAYSERİ (AA) - Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde 1'i polis 2 kişinin yaralanmasıyla ilgili gözaltına alınan zanlılardan 1'i tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, dün Sanayi Mahallesi Serdarlı Sokak'taki bir kıraathanede yaşanan tartışmaya müdahale eden polis memuru M.A. ile M.Ç'nin tüfekle yaralanmasının ardından, şüpheli A.T'yi gözaltına aldı.

        Bölgedeki iş yerlerinin güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, olaydan sonra yaya olarak kaçan şüpheli M.T'yi de Yenişehir Mahallesi'ndeki bir adreste yakaladı.

        Soruşturma kapsamında C.T. ile H.T. de daha sonra gözaltına alındı.

        Emniyette işlemleri tamamlanan zanlılar, Kayseri Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edildi. Zanlılardan A.T. çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı. Diğer 3 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Öte yandan saldırıda yaralanan M.A. ile M.Ç'nin tedavileri devam ediyor.

        - Olay

        Kocasinan ilçesinde dün, Sanayi Mahallesi Serdarlı Sokak'taki bir kıraathaneye gelen A.T, beraberindeki M.T. ile iş yerindekilerle tartışmaya başlamış, vatandaşların ihbarı üzerine adrese polis ekibi sevk edilmiş, olaya müdahale etmek isteyen ekiple de tartışan A.T, elindeki tüfekle ateş açmıştı. Açılan ateş sonucu polis memuru M.A. göğsünden, kıraathanede bulunan M.Ç. ise vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanmıştı. Şüphelilerden A.T. gözaltına almış, M.T. ise olay yerinden kaçmıştı.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        92 yaşındaki Murdoch, yeni bir aşka yelken açtı
        92 yaşındaki Murdoch, yeni bir aşka yelken açtı
        Hükümetin memura zam teklifi belli oldu
        Hükümetin memura zam teklifi belli oldu
        Maçta ilk gol geldi!
        Maçta ilk gol geldi!
        Çarptığı motosikletteki 2 kişinin ölümüne yol açtı!
        Çarptığı motosikletteki 2 kişinin ölümüne yol açtı!
        Beşiktaş'ta son dakika!
        Beşiktaş'ta son dakika!
        Beşiktaş transferi resmen duyurdu!
        Beşiktaş transferi resmen duyurdu!
        Borsa 2 aydır eşik üstüne eşik atlıyor
        Borsa 2 aydır eşik üstüne eşik atlıyor
        Buruk'tan transfer ve Zaniolo açıklaması!
        Buruk'tan transfer ve Zaniolo açıklaması!
        Bisikletliyi öldüren firarinin telefon oyunu ortaya çıktı!
        Bisikletliyi öldüren firarinin telefon oyunu ortaya çıktı!
        Yaprak dökümü yakında!
        Yaprak dökümü yakında!
        Büşra'yı da kaybettik! Bir aile denizde yok oldu!
        Büşra'yı da kaybettik! Bir aile denizde yok oldu!
        Basra sıcağı etkili oluyor! Önümüzdeki günlerde hava nasıl olacak?
        Basra sıcağı etkili oluyor! Önümüzdeki günlerde hava nasıl olacak?
        Tedavi edilen teröristin babası konuştu!
        Tedavi edilen teröristin babası konuştu!
        Ünlü oyuncu tarikatta geçirdiği 10 yılı anlattı
        Ünlü oyuncu tarikatta geçirdiği 10 yılı anlattı
        Büyükşehirlerde nüfus azalmaya başladı
        Büyükşehirlerde nüfus azalmaya başladı
        Mersin'de bulundu... Koruma altına alındı!
        Mersin'de bulundu... Koruma altına alındı!
        Sahnede sıra kavgası
        Sahnede sıra kavgası
        Hawaii'de son 100 yılın en ölümcül yangını
        Hawaii'de son 100 yılın en ölümcül yangını
        'Çok ağır konuşurum'
        'Çok ağır konuşurum'
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kimsenin hakkını ihmal etmeyeceğiz
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kimsenin hakkını ihmal etmeyeceğiz

        Benzer Haberler

        Kayseri'de mobilya fabrikasında çıkan yangın söndürüldü
        Kayseri'de mobilya fabrikasında çıkan yangın söndürüldü
        Çöpte cesedi bulunan bebek, kimsesizler mezarlığında toprağa verildi
        Çöpte cesedi bulunan bebek, kimsesizler mezarlığında toprağa verildi
        Kablolu Wakeboard Gençler ve Büyükler Türkiye Şampiyonası, Kayseri'de sona...
        Kablolu Wakeboard Gençler ve Büyükler Türkiye Şampiyonası, Kayseri'de sona...
        Kıraathane basıp, 1'i polis, 2 kişiyi yaralayan 4 şüpheli adliyede
        Kıraathane basıp, 1'i polis, 2 kişiyi yaralayan 4 şüpheli adliyede
        Kayseri, Niğde ve Kırıkkale'de sıcak hava bunaltıyor
        Kayseri, Niğde ve Kırıkkale'de sıcak hava bunaltıyor
        Kayseri'de komşular arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı
        Kayseri'de komşular arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı