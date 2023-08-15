Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

        Melikgazi Belediyesi ihaleyle daire satacak

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.08.2023 - 12:21
        ABONE OL
        ABONE OL
        Melikgazi Belediyesi ihaleyle daire satacak
        ABONE OL
        ABONE OL

        KAYSERİ (AA) - Melikgazi Belediyesi, mülkiyeti kendisine ait 35 daireyi ihale ile satacağını duyurdu.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Kazım Karabekir ve Anbar mahallerindeki 35 daire, açık teklif usulüyle satışa çıkartılıyor.

        Satışı yapılacak 3+1 ve 2+1 dairelerin büyüklüğü, 120 ila 175 metrekare olarak değişiyor.

        İhale, 16 Ağustos Çarşamba günü Melikgazi Belediyesi Tiyatro Salonu'nda gerçekleşecek.

        İhaleden elde edilen gelirle mahallelere sosyal tesis, okul, yol, park ve sağlı ocağı gibi yatırımlar yapılacak.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan açıklamalar
        İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan açıklamalar
        Birecik ve Halfeti ile ilgili talep Şanlıurfa'yı karıştırdı
        Birecik ve Halfeti ile ilgili talep Şanlıurfa'yı karıştırdı
        Adana'da sıcaklık 50 dereceyi geçti! Güneşte tost pişti!
        Adana'da sıcaklık 50 dereceyi geçti! Güneşte tost pişti!
        Arjantin'de Javier Milei krizi
        Arjantin'de Javier Milei krizi
        Ve Zaniolo, Aston Villa'da!
        Ve Zaniolo, Aston Villa'da!
        Otostop yapan kadın için durdu! Hayatı karardı!
        Otostop yapan kadın için durdu! Hayatı karardı!
        İstanbul'da barajlar alarm veriyor!
        İstanbul'da barajlar alarm veriyor!
        O kanser türü daha çok genç erkekleri tehdit ediyor!
        O kanser türü daha çok genç erkekleri tehdit ediyor!
        Konutu nakiti olan toparladı
        Konutu nakiti olan toparladı
        İnşaat şirketi sahibi kadını öldürmüştü! Cinayeti anlattı!
        İnşaat şirketi sahibi kadını öldürmüştü! Cinayeti anlattı!
        Boşanma aşamasındaki karısını darp edip rehin aldı!
        Boşanma aşamasındaki karısını darp edip rehin aldı!
        Polonya'dan son yılların en büyük geçit töreni
        Polonya'dan son yılların en büyük geçit töreni
        Rapor vermeyen göz doktoru darp edildi! Yeter artık!
        Rapor vermeyen göz doktoru darp edildi! Yeter artık!
        Kira zammı kavgasında ortalık karıştı!
        Kira zammı kavgasında ortalık karıştı!
        Aslan play-off aşkına!
        Aslan play-off aşkına!
        "İzleyene küçük dilini yuttururlar"
        "İzleyene küçük dilini yuttururlar"
        Hindistan'da sel ve toprak kayması: Çok sayıda kişi öldü!
        Hindistan'da sel ve toprak kayması: Çok sayıda kişi öldü!
        ABD'de son 100 yılın en ölümcül yangınında can kaybı artıyor!
        ABD'de son 100 yılın en ölümcül yangınında can kaybı artıyor!
        Seçim öncesi İstanbul’da grev ihtimali
        Seçim öncesi İstanbul’da grev ihtimali
        Memur zammı ne olacak?
        Memur zammı ne olacak?

        Benzer Haberler

        Kıraathane basıp, 1'i polis, 2 kişiyi yaralayan 4 şüpheli adliyede (2)
        Kıraathane basıp, 1'i polis, 2 kişiyi yaralayan 4 şüpheli adliyede (2)
        GÜNCELLEME - Kayseri'de 1'i polis 2 kişinin yaralanmasıyla ilgili 1 zanlı t...
        GÜNCELLEME - Kayseri'de 1'i polis 2 kişinin yaralanmasıyla ilgili 1 zanlı t...
        Kayseri'de mobilya fabrikasında çıkan yangın söndürüldü
        Kayseri'de mobilya fabrikasında çıkan yangın söndürüldü
        Çöpte cesedi bulunan bebek, kimsesizler mezarlığında toprağa verildi
        Çöpte cesedi bulunan bebek, kimsesizler mezarlığında toprağa verildi
        Kablolu Wakeboard Gençler ve Büyükler Türkiye Şampiyonası, Kayseri'de sona...
        Kablolu Wakeboard Gençler ve Büyükler Türkiye Şampiyonası, Kayseri'de sona...
        Kıraathane basıp, 1'i polis, 2 kişiyi yaralayan 4 şüpheli adliyede
        Kıraathane basıp, 1'i polis, 2 kişiyi yaralayan 4 şüpheli adliyede