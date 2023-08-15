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        Kapadokya'nın giriş kapısı Soğanlı'da sıcak hava balon sayısı artıyor

        Kayseri'nin Yeşilhisar ilçesinde bulunan Soğanlı bölgesinde günlük kalkış yapan balon sayısı 12'ye ulaştı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.08.2023 - 14:57
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        Kapadokya'nın giriş kapısı Soğanlı'da sıcak hava balon sayısı artıyor
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        KAYSERİ (AA) - Kayseri'nin Yeşilhisar ilçesinde bulunan Soğanlı bölgesinde günlük kalkış yapan balon sayısı 12'ye ulaştı.

        Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, birçok medeniyetin yaşadığı, kilise ve peribacalarının yer aldığı Soğanlı bölgesinde 2019'da hayata geçirilen sıcak hava balon turizmine ilgi artarak devam ediyor.

        Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonu'nda gerçekleştirilen ağustos ayı meclis toplantısında, Soğanlı Mahallesi'nde bulunan ören yeri için hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu görüşülerek kabul edildi.

        Yeşilhisar Belediye Başkanı Halit Taşyapan, burada yaptığı konuşmada, tarihi ve turistik bölgede şu anda Valilik ve Büyükşehir Belediyesinin destekleriyle meydan projelerinin yatırımlarının tamamladığını ifade etti.

        Balon turizminin devam ettiğini belirten Taşyapan, son günlerde günlük kalkış yapan sıcak hava balonu sayısının 12'ye ulaştığını kaydetti.

        Balon iznini zor aldıklarını anımsatan Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ise sayının 12'ye çıkmasından duyduğu memnuniyeti dile getirerek, emeği geçenlere teşekkür etti.

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