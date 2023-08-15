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        Kayseri'de polisten kaçarken kaza yapan araçta 42 kilo 700 gram esrar ele geçirildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.08.2023 - 16:18
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        Kayseri'de polisten kaçarken kaza yapan araçta 42 kilo 700 gram esrar ele geçirildi
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        KAYSERİ (AA) - Kayseri'de polisten kaçarken kaza yapan araçta 42 kilo 700 gram esrar ve 100 bin uyuşturucu hap ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kente yüklü miktarda uyuşturucu madde getirileceği bilgisi üzerine Kayseri-Malatya kara yolu uygulama noktasında tedbir aldı.

        Şüpheliler D.F, T.K. ve T.S'nin bulunduğu otomobil, "dur" ihtarına uymayınca yaşanan kovalamacada devrildi.

        Ekiplerin araçta yaptıkları aramada, 42 kilo 700 gram plaka esrar, 100 bin uyuşturucu hap ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

        Kazada yaralanan 3 zanlı, hastanedeki tedavilerinin ardından "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan gözaltına alındı.

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