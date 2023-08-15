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        Kayseri'de uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı yakalandı

        Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik düzenlenen operasyonda 2 zanlı gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.08.2023 - 16:31
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        Kayseri'de uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı yakalandı
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        KAYSERİ (AA) - Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik düzenlenen operasyonda 2 zanlı gözaltına alındı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapan şüphelilerin il genelinde ellerinde bulunduruldukları uyuşturucu maddeyi piyasaya süreceği bilgisi üzerine çalışma başlattı.

        Jandarma ekipleri fiziki takibe aldıkları şüphelileri motosikletle seyir halindeyken Esenyurt Mahallesi'nde durdurdu. Yapılan aramada 1 kilo 200 gram bonzai maddesi ele geçirildi.

        Gözaltına alınan B.B. ile S.Ş'nin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

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