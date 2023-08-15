Melikgazi Belediyesinin yaz kurslarına 21 bin kişi katıldı

KAYSERİ (AA) - Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, belediyenin 18 tesiste hizmet veren yaz kurslarından 21 bin 438 kişinin faydalandığını bildirdi.

Palancıoğlu, yazılı açıklamasında, Melikgazi Belediyesi olarak her yıl olduğu gibi bu yıl da çocuklara spor yapma ve yaz tatilini değerlendirme fırsatı sunduklarını belirtti.

Kurslarla çocukların keyifli, eğlenceli ve sağlıklı vakit geçirerek yaz tatilini değerlendirmesini hedeflediklerini aktaran Palancıoğlu, şunları kaydetti:

"7-14 yaş arasında gençlerimiz ve çocuklarımız alanında uzman eğitmenler eşliğinde belediyemizin tesislerinde spor yapma imkanına kavuştu. İlgi oldukça fazla. Biz de bu durumdan oldukça memnunuz. Kurslarımız talep ediliyor. Kurslarımızda futbol, basketbol, voleybol, jimnastik, hentbol, badminton, yüzme, müzik, folklor, çini, seramik, drama, etkili ve hızlı okuma, zeka oyunları başta olmak üzere 18 tesisimizde 12 alan ve 64 branşta eğitim veriliyor. Kursumuza katılan tüm gençlerimize teşekkür eder başarılar dilerim."