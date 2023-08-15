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        Kayseri Şeker, çiftçilere 195 milyon 634 bin lira ikinci sulama avansını ödedi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.08.2023 - 17:21
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        Kayseri Şeker, çiftçilere 195 milyon 634 bin lira ikinci sulama avansını ödedi
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        KAYSERİ (AA) - Kayseri Şeker, 2023-2024 kampanya döneminde, sözleşmeli ekim yapan üreticilere, 195 milyon 634 bin lira ikinci sulama avansını ödedi.

        Kayseri Şeker'den yapılan yazılı açıklamaya göre Kayseri, Yozgat, Tokat, Sivas ve Nevşehir illerindeki 21 bölge müdürlüğüne kayıtlı 15 bin 696 sözleşmeli çiftçiye, ikinci sulama avansı ödemesi yapıldı.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Kayseri Şeker'in en büyük ortağı Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifinin yönetim kurulu başkanlığı görevini yürüten Hüseyin Akay, ikinci sulama avansı ile Kayseri Şeker'in, bu yıl içerisinde bugüne kadar çiftçiye ayni ve nakdi olmak üzere 1 milyar 925 milyon 945 bin 385 lira destek verdiğini belirtti.

        Önceliklerinin her zaman çiftçinin mutluluğu olduğunu vurgulayan Akay, şunları kaydetti:

        "Biz Kayseri Şeker olarak çiftçilerimizi, ekimden hasada kadar olan süreçte yalnız bırakmıyoruz, üreticilerimize finansman noktasında elimizden gelen desteği zamanında sağlamaya özen gösteriyoruz. Bugün de hem ekonomiye hem de çiftçimize can suyunun devamı olan 2. sulama avansını ödedik. Her zaman belirttiğimiz gibi üretimin her aşamasında, çiftçinin alın teri kurumadan ihtiyaçlarının giderilmesini kendimize bir vazife edindik. Biz dün olduğu gibi bugün de yarın da ve her zaman çiftçimizin yanında olacağız. Bereketli olsun, Allah ağız tadıyla harcamayı nasip etsin."

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