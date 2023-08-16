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        İlçede süt işleme tesisi kuran Birlik ayda 12 milyon lira ciroya ulaştı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.08.2023 - 11:00
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        İlçede süt işleme tesisi kuran Birlik ayda 12 milyon lira ciroya ulaştı
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        KAYSERİ (AA) - MÜZAHİM ZAHİD TÜZÜN - Kayseri'nin Sarıoğlan ilçesindeki Süt Üreticileri Birliği, bölgedeki üreticilerden toplanan sütle aylık 12 milyon lira ciroya ulaştı.

        Yaklaşık 13 yıl önce faaliyete başlayan ve bölge halkının pazar sıkıntısını ortadan kaldıran Sarıoğlan Süt Üreticileri Birliği, Orta Anadolu Kalkınma Ajansı (ORAN) ve Kayseri Büyükşehir Belediyesinin de katkılarıyla geçen yıl süt işleme tesisi kurdu.

        Bölge halkından günlük 30 ton süt toplayan Birlik, bunun 29 tonunu süt toplama merkezinde soğutup firmalara satarken, 1 ton süt ise kurulan tesiste kadınlar tarafından peynir, yoğurt ve tereyağına dönüştürülüyor.

        Sarıoğlan Süt Üreticileri Birliği Başkanı Lütfü Ünsal, AA muhabirine, daha önce çeşitli kurum ve kuruluşlarca kullanılan, bir süredir de atıl durumda olan binayı Büyükşehir Belediyesinin katkılarıyla Birliğe kazandırarak tesisi kurduklarını söyledi.

        ORAN'dan ise ekipmanlar için 2019 yılında 1 milyon 200 bin lira hibe aldıklarını dile getiren Ünsal, "Burada 2010 yılında Birlik faaliyete geçince bölge halkında sütü nereye vereceğim kaygısı olmadı. Üreticimiz sadece sütünü üretiyor, hiçbir kaygısı yok. Parası aylık peşin hesabına yatıyor. Sıcak sütü topluyoruz, soğutuyoruz ve değişik firmalara satıyoruz. Üretici kilogram başına yaklaşık 50 kuruş destek alıyor. Süt parasına karşılık yem yardımı da yapıyoruz." dedi.

        Ünsal, perakende satış yaptıklarını ancak bazen sipariş usulü de çalıştıklarını belirtti.

        - Kadın istihdamına katkı

        Talepten memnun olduklarını söyleyen Ünsal, şunları kaydetti:

        "30 ton süt topluyoruz. Bunun 1 tonunu biz işliyoruz ve genel olarak peynir yapıyoruz. Bu sütü yaklaşık 400 üreticiden karşılıyoruz, bunun 350'si bizim üyemiz. Birliğimizin aylık cirosu 12 milyon lira. Ürünlerimizi kadınlar yöresel tekniklerle üretiyor. 3 kadın çalıştırıyoruz, bazen 4'e çıkıyor. Kendi ürettiğimiz ürünü katma değer katarak tekrar üreticimize dönüştürmeye çabalıyoruz."

        - "Katkı maddesi olmadan üretiyoruz"

        Hatice Kurtuldu da yaklaşık 1 yıldır çalıştığı tesiste sütü yöresel yöntemlerle işlediklerini ifade etti.

        Evinde kendisi için yaptığı üretimi burada daha profesyonel olarak sürdürdüğünü belirten Kurtuldu, "Burada 7-8 çeşit peynir üretiyoruz. İsteğe göre süt, tereyağı, peynir, yoğurt yapıyoruz. Süt birliğinin hem üreticisi hem üyesiyim. Tel, lor ve salamura gibi peynirler üretiyoruz. Katkı maddesi olmadan üretiyoruz. Doğal olduğu için çok fazla tutuluyor." diye konuştu.

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