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        Keykubadiye Sarayı'nda yeni sezon kazıları devam ediyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.08.2023 - 12:37
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        Keykubadiye Sarayı'nda yeni sezon kazıları devam ediyor
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        KAYSERİ (AA) - Kayseri'de, Anadolu Selçuklu Sultanı 1. Alaeddin Keykubad'ın yaptırdığı Keykubadiye Sarayı'nda yeni sezon kazıları sürüyor.

        Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü Öğretim Üyesi ve Kazı Heyeti Başkanı Prof. Dr. Ali Baş, kazı alanında, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, temmuzda başladıkları çalışmaların devam ettiğini söyledi.

        Bu yıl da çıkarılan buluntular arasında tandır ve ocağın yoğun olduğunu, bir tandırın sağlam, diğerlerinin ise bozuk durumda bulunduğunu ifade eden Baş, bunların Selçuklu sonrası döneme ait olduğunu anlattı.

        Öncelikle tonozlu yapı diye bahsedilen, Büyük Köşk diye de isimlendirilen yapının etrafındaki çalışmaları tamamlamaya çalıştıklarını belirten Baş, sözlerini şöyle sürdürdü:

        "Bizim için önemliydi çünkü yönetim birimi, Divanhane dediğimiz birim bu yapının etrafında 2021 yılında ortaya çıkmıştı. 2022 yılında alanı genişlettik. Daha farklı birimlerle karşılaştık. Bu sene de bütünüyle etrafı açıp başka hangi tür yapılar olup olmadığına karar vermeye çalıştık. Geçen sene açtığımız alanın birisini biraz daha genişlettik. Hamam olduğunu düşündüğümüz bir mekanımız var. O da güzel bir alan, hamam mimarisi açısından. Hamama doğru giden veya farklı yönlere giden su künkleri vardı. Bu sene yaptığımız çalışmalarda özellikle yapının kuzeyine doğru yürüttüğümüz çalışmalarda şimdiye kadar çok geç döneme, Selçuklu sonrasında yapılmış olan çok sayıda duvarla karşılaştık. Bu duvarlarda farklı malzemeler çıkıyor. El sanat ürünleri, küçük buluntular, çini seramik anlamında ama bizim burada en büyük şanssızlığımız özellikle küçük buluntuların çok fazla tahribata uğramış olmaları. Neredeyse sağlam kalabilecek veya denebilecek özellikte buluntu ele geçmiyor, birkaç örnek dışında. Selçuklu sonrasında çok büyük tahribatın olduğunu gösteriyor bize burada. Bu özellikle son senelerdeki, geçen yüzyılın başlarından itibaren daha da fazla gibi."

        Bölgede yakın zamanda şeker fabrikasının kurulduğunu ve lojmanların inşa edildiğini anımsatan Baş, "O süreçte de herhalde üstteki yapının taşları sökülüp götürülmüş olmalı. Alttan temeller çıkar düşüncesiyle kazımıza devam ediyoruz ama o alttan da gelen temeller şimdilik kaydıyla geç dönemin temelleri, yani Selçuklu temellerine çok fazla rastlayamadık bu anlamda. Geçen sene ve önceki sene yaptığımız çalışmalarda özgün Selçuklu temellerini bulmuştuk ama bu sene henüz daha kazdığımız alanda Selçuklu izlerini mimari anlamda yakalayamadık." diye konuştu.

        Baş, ekim ayı ortalarına kadar çalışmalarını sürdüreceklerini, önceki senelerde kazı gerçekleştirdikleri dört kemerli yapı çevresinde de çalışacaklarını sözlerine ekledi.

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