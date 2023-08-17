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        Kayseri'de sıcaktan bunalanlar şelalelerde serinliyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.08.2023 - 11:55
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        Kayseri'de sıcaktan bunalanlar şelalelerde serinliyor
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        KAYSERİ (AA) - MÜZAHİM ZAHİD TÜZÜN - Kayseri'de 40 dereceye ulaşan sıcak havadan bunalan kent sakinleri, serinlemek için yöredeki şelaleleri ziyaret ediyor.

        Kent merkezinin bunaltıcı havasından kaçıp ferahlamak isteyenler, Yahyalı ilçesindeki Kapuzbaşı, Yeşilköy ve Derebağ ile Develi ilçesindeki Homurlu gibi şelalelere gidiyor.

        "Buz gibi" akan suların oluşturduğu serin havanın keyfini yaşayan ziyaretçiler, şelalelerin etrafında ve suyun sığ olduğu yerlerde vakit geçiriyor. Bazıları da piknik yapıp her anı ölümsüzleştirmek için sevdikleriyle fotoğraf çektiriyor.

        Devasa kayalıklarda oluşan şelalelerden akan suların birikintisinde yürüyüp, kamp sandalyelerinde dinlenen misafirler doğanın tadını çıkarıyor.

        - "Burası gerçekten doğal klima gibi"

        Ziyaretçilerden Fatih Dağlıoğlu, AA muhabirine, kent merkezinde çok sıcak ve sıkıcı bir havanın olduğunu söyledi.

        Ferahlamak amacıyla şelaleleri ziyaret ettiklerini anlatan Dağlıoğlu, şunları ifade etti:

        "Şehir merkezi yanıyor. 40 derece sıcaklık var ama daha fazla hissediliyor. O yüzden çok bunaldık ve ailecek Yahyalı'daki Kapuzbaşı Şelalesi'ne geldik. Burası gerçekten doğal klima gibi. Yukarıya kadar çıktık. Yukarıdan soğuk hava geliyor, klima etkisi yaratıyor. Bayağı ferahlattı bizi ve çok güzel oldu. Gerçekten su buz gibi, hatta arabanın arkasındaki şişeleri buranın soğuk suyundan doldurduk ve içtik. Gerçekten çok güzel suyu var. 43 yaşındayım, Kayserili olmama rağmen hiç burayı görmemiştim. İyi ki gelmişim diyorum. Herkese de tavsiye ediyorum. Gelsinler muhakkak burayı görsünler."

        Harun Kabul de şehirdeki sıcak havadan çok bunaldıklarını, ferahlamak için Derebağ Şelalesi'ne geldiklerini aktardı.

        Hem işin stresinden hem de bunaltıcı havadan kaçmak istediklerini dile getiren Kabul, "Buraya serinlemek için geliyoruz. Hem gezinti hem serinlemek amacıyla geldik. Merkezde aşırı derecede sıcak var. Buraya geldiğimde cennette gibi hissediyorum kendimi. Yani tarif edilemez. Buraya gelmek, görmek lazım." dedi.

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